CHP'li Salıcı'dan Bakan Soylu'ya yurt dışında eğitim sorusu

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kağan Salıcı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından cevaplandırılmak üzere TBMM Başkanlığı'na Türk vatandaşlarının yabancı ülkelerde taşınmaz satın alması, yabancı ülke vatandaşlıklarına başvurması ve yabancı eğitim kurumlarında eğitim görmeleri hakkında yazılı soru önergesi sundu.

Bu hafta itibariyle TBMM Genel Kurul gündemine getirilen Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılmasını öngören kanun teklifinin TBMM'de görüşülüp onaylanmasının ardından OHAL dönemindeki kişi hak ve özgürlükleri ile mülkiyet haklarım ihlal edici çok sayıda kanun hükmünün ülkemizde kalıcı hale geleceğini söyleyen Salıcı, Geçen 2 yıllık süreçte kişi hak ve özgülükleri ile anayasal güvence altındaki mülkiyet hakkına yönelik ihlaller nedeniyle yurttaşların özellikle yabancı ülke vatandaşlığına geçebilmek, yabancı bir ülkeden konut almak ve de yabancı ülke eğitim kurumlarında eğitimlerini devam ettirebilmek adına daha önce hiç olmadığı kadar girişimde bulunmaya başladıklarını ifade etti.

"Vatandaşlarımız Barselona'da en çok konut satışı yapılan yabancılar arasında üçüncü, yurt dışına en fazla öğrenci gönderen ülkeler arasında beşinci sırada. Bunun haricinde; yabancılara vatandaşlık vereceğini ilan eden ülkelere en çok başvuru yapanların ülkemiz vatandaşları olduğu da bilinmektedir." diyen Salıcı, bu bağlamda 3 sorudan oluşan bir önerge sundu. Sorular şu şekilde:

1) 2015, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında yurt dışından taşınmaz satın alan Türk vatandaşlarının sayısı kaçtır?

2) 2015, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında yabancı ülke vatandaşlığına başvuran ve hak kazanan, yabancı ülke vatandaşlığına geçmesi nedeniyle Türk vatandaşlığından çıkarılan kişi sayısı kaçtır?

3) Yine aynı yıllarda eğitim amacıyla yurtdışına giden öğrenci sayısı kaçtır?