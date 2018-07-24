İşte İYİ Parti'nin kongre tarihi

Ankara'da salon durumunun uygun olması halinde kongre 12 Ağustos’ta gerçekleştirilecek.

İYİ Parti’de Olağanüstü Kongre’nin tarihi belirlendi. Kongre 12 Ağustos’ta yapılacak.

Afyon’daki çalıştayda yaşanan olayların ardından Genel Başkan Meral Akşener olağanüstü kongreye gitme kararı almıştı. Parti’nin Divan Kurulu toplantısında kongre tarihinin 12 Ağustos olarak belirlenmesi kararlaştırıldı.

Ankara’da salon durumunun uygun olması halinde kongre bu tarihte yapılacak. Başkent’te siyasi partiler kongreleri için genellikle Ankara Spor Salonu’nu (Arena) tercih ediyor.