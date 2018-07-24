Özkök: Bahis açıldı; Yeni FETÖ kim olacak

Ertuğrul Özkök, FETÖ'nün siyasi ayağının tarihini yazdı ve paranın kaynağı nereden geliyorsa “Yeni FETÖ kim olacak” sorusunun cevabı orada" dedi.

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök bugünkü yazısında, iktidara yakın gazetelerden Takvim'de yayımlanan haberi ele aldı ve 'Yeni FETÖ kim olacak' bahsi açıldı ifadelerini kullandı.

"Böylesine dehşet bir örgüt, dev bir ticari canavar haline gelirken, bu dönemlerde görev alan 16 Maliye Bakanı ne yapmış..." diyerek AKP'ye göndermede bulundu...

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‘BEN şu an yeni FETÖ kim olacak diye bekliyorum. Dini gruplar ticarileşirse siyasileşir ve dünyevileşirse her zaman kullanılır...’

Bu sözler dün iktidara en yakın gazetelerden Takvim’de yayınlandı...

Ali Değirmenci’ye verdiği mülakatta söyleyen kişi Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Nevzat Tarhan.

Madem durum böyle... Biz de “Yeni FETÖ”yü beklerken “Eski FETÖ”nün tarihini bir kere daha hatırlayalım.

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15 Temmuz darbe girişiminden sonra kurulan komisyonun hazırladığı raporda, FETÖ çetesinin tarihçesi şöyle anlatılıyor:

- Fetullah Gülen 27 Nisan 1941 günü Erzurum’un Pasinler ilçesinde doğdu...

1945 yılından itibaren Kuran okumayı öğrendi.

Rapora göre örgütün palazlanma ve devlete el koyma tarihinde 3 aşama var...

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- 12 Eylül 1980 darbesine kadar geçen bölüm:

Raporda bu döneme “Kuruluş, temellenme ve kadrolaşma dönemi” deniyor...

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- 12 Eylül 1980-28 Şubat 1997 arası: Raporda buna “Devletin kılcal damarlarına kadar sızma dönemi” deniyor...

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- 28 Şubat 1997-15 Temmuz 2015: İşte buna “Altın Vuruş-Kıyam-Huruç dönemi” deniyor...

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Dün şöyle küçük bir araştırma yaptım.

FETÖ’nün asıl gelişmesini 1980’den bu yana alacak olursak...

Bu dönem içinde 20 Türk hükümeti kurulmuş.

Bu demektir ki... 20 başbakanımız olmuş...

Bunların 9’u 1997 sonrası...

7’si ise Adalet ve Kalkınma Partisi dönemi...

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Sayın Berat Albayrak, Türkiye Cumhuriyeti’nin 54’ncü Maliye Bakanı...

Bu demek ki...

- FETÖ’nün “devletin kılcal damarlarına sızma döneminde” 13 Maliye Bakanı...

- “Altın Vuruş, Kıyam, Huruç” döneminde 3 Maliye Bakanı görev yapmış.

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Şimdi sorum şu...

Böylesine dehşet bir örgüt hepimizin gözü önünde kuluçkaya yatar, “Işık Evleri”ni, “Altın neslini” yumurtlar, palazlanır, azmanlaşır, dev bir ticari canavar haline gelirken, bu dönemlerde görev alan 16 Maliye Bakanı ne yapmış...

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Vergi idaresinin bir memuru merak edip, gidip “Kardeşim sen bu parayı nereden buluyorsun” demiş mi...

Deseydi, diyebilseydi bütün bunlar başımıza gelir miydi...

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Gelelim başlıktaki soruya...

Yeni FETÖ kim olacak...

Tarikat fotoğraflarını, etrafında neredeyse ordu besleyen “âlem kabadayılarını” izleyin...

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Aklınıza “Yahu bu adamlar bu parayı nereden buluyor” sorusu geliyorsa...

Bilin ki “Yeni FETÖ kim olacak” sorusunun cevabı orada...