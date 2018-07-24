CHP'de istenilen kurultay tarihi belli oldu

CHP’de muhaliflerin olağanüstü kurultay için imzaları 30 Temmuz’a kadar tamamlaması gerekiyor. CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün’ün son açıklamasına göre toplanan imza sayısı 618’i buldu. 625 yeter sayısına ulaşıldığında partililer kurultay tarihi olarak 9 Eylül’ü istiyor.

CHP’de imza maratonunda son haftaya girildi. Delegelerin önünde imzayı tamamlanamak için 30 Temmuz saat 17.00’ye kadar süre bulunuyor.

CHP'de dün gerçekleşen MYK’den imzalar beklenmeden kurultay çağrısı yapılabileceği beklentisi gerçekleşmedi. Genel merkezin geçen cuma “604’ü getirin gereğini yapalım” açıklamasını reddeden muhalefetin, artık gerekli sayıda imza toplamaktan başka şansının kalmadığı belirtiliyor. CHP PM üyesi Gaye Usluer olağanüstü kurultay için 5 günde toplanan imza sayısını 20 Temmuz Cuma günü 604 olarak açıklamıştı; CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün , imza toplama işleminin devam ettiğini belirterek ” CHP ‘de olağanüstü kurultay için 618 delege noter tasdikli imza verdi. İmzaları pazar gününe kadar teslim etmeyi planlıyoruz.” açıklamasını yaptı.

Noter onaylı imzaların Ankara’ya ulaştırılmasında yoğun bir çalışma devam ederken, muhalifler İnce’nin ofisine dün Manisa’dan 18’de 18 imza geldiği bilgisini paylaştı. Yeterli imzanın bulunması durumunda muhalefet kurultay tarihi olarak, İzmir’in kurtuluşu olan 9 Eylül gününü içine alacak bir takvim istiyor.