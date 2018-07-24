HDP'li Temelli: Oylar, CHP'den değil o bölgeden geldi

HDP Eş Genel Başkanı Seza Temelli “Doğudaki oy kaybımız AKP medyasının abarttığı gibi değil. 120 bin civarında oy kaybımız var” dedi. Temelli, 24 Haziran'da HDP'ye CHP'den oy geldiği değerlendirmesinin de doğru olmadığını söyledi.

24 Haziran seçimlerinde yüzde 11.6 oy oranıyla 67 milletvekili çıkaran HDP’de seçim sonuçları analizi devam ediyor. GazeteDuvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre, yerel seçim çalışmaları için de önem taşıyan inceleme sürerken HDP Eş Genel Başkanı Seza Temelli, “Doğudaki oy kaybımız AKP medyasının abarttığı gibi değil” dedi. Temelli, CHP’den HDP’ye oy geldiğiyle ilgili yorumlara da itiraz etti, “Sol, sosyalist, demokrat seçmenlerden oluşan bir gri bölge havzası var. Bu havzadan biz de oy alıyoruz. CHP de alıyor. Bundan daha doğal bir şey yok. Çünkü biz solda bir partiyiz. Bu gri alandaki oyların hepsini CHP’ye yazıp oradan bize gelen oyu bir partiden geçmiş gibi tanımlamak sistematik bir hataya karşılık gelir” dedi. HDP Eş Başkanı Temelli’nin seçim sonuçlarıyla ilgili değerlendirmeleri şöyle oldu:

SEÇMEN SANDIK MÜHENDİSLİĞİ: Seçim sonrası birçok yerde itirazlarımız oldu, ancak YSK hiçbir itirazımızı değerlendirmedi. Çok net şunu söylüyoruz. Yaptığımız itirazlar ciddi bir oya karşılık geliyor. Garnizon oylarında da kastım buydu. Bir sandık mühendisliği seçmen mühendisliği yapılmıştı. Seçmenlerin sandığa gitmesinin engellenmesinden seçmenlere yapılan tehditlere, vali, kaymakamlar, garnizon komutanlarının seçim çalışmalarına bizzat katılmalarından yerinden göç etmek zorunda bırakılanların oy kullanamaz hale getirilmesine varana kadar itirazları topladığımızda bizim ulaştığımız rakam yüzde 2.5-3 yaklaşık 1.5 milyona yakındır.

OY KAYBI ABATILDIĞI GİBİ DEĞİL: Doğudaki oy kaybımız AKP medyasının abarttığı gibi değil. 120 bin civarında oy kaybımız var. Referandum öncesi bizim tespitimiz 300 bin civarındaydı, o da yıkılan kentlerden göç edenlerdi. Bu çerçevede değerlendirilmeli. Şırnak, Hakkari’de birer vekil kaybettik diye bakıyoruz. Vekilleri kaybetmemizin nedenleri de buralarda oy manipülasyonu, sandığa giren oyun düzenlenmesi, garnizon etkisi. D’Hondt sisteminden kaynaklı, iki ittifak sonucu 77-78 vekil beklerken 67’de kaldık.

CHP OYLARI DEĞİL GRİ BÖLGE OYLARI: Bizim de, CHP’nin çekirdek, kemik seçmeni var. Bunlardan birbirine geçiş olmuyor. Ama bir de gri bölgeler var. O gri bölgedeki seçmenler o seçim atmosferine bağlı olarak tercih kullanıyor. Örneğin sol, sosyalist, demokrat bir gri bölge havzası var. Bu havzadan biz de oy alıyoruz, CHP de oy alıyor. Bu seçimde bizim bu havzadan aldığımız oy var mı, tabii var. Bundan daha doğal bir şey yok. Çünkü biz solda bir partiyiz. Sol, sosyalist, sosyal demokratlardan oy almamız kadar doğal bir şey yok. Bu oy havzasındaki oyların hepsini CHP’ye yazıp oradan bize gelen oyu bir partiden geçmiş gibi tanımlamak aslında sistematik bir hataya karşılık gelir.