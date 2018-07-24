İYİ Parti'deki gerginliğin nedeni belli oldu

Olağanüstü kurultay kararı alan ve Meral Akşener'i tek aday gösteren İYİ Parti'de gerginlik ve istifaların nedeni son seçimde aldıkları oy.

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün bugünkü yazısı şöyle:

Akşener'i istifa ettiren konuşma

NEREDEN, NEREYE…

Üç gün süren çalıştayın son gününde konuşmalar yapılırken, Genel Başkan Meral Akşener, “Herkes istediğini söylesin. Kimsenin sözü kesilmeyecek. Gerekirse gece yarısına kadar çalışırız” dedi. Aday belirlenmesinde yapılan yanlışlıklar, ilçe ve il başkanlarının hemen aday olmaları, partiye önemli maddi destekte bulunanların aday yapıldığına ilişkin iddialar da dile getirildi.

Seçim öncesi yaptırılan anketlerde cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'in oy oranı yüzde 21'in üzerinde çıkıyordu. Partinin “kemikleşmiş oy oranı” da yüzde 17.5 gösteriliyordu. Afyonkarahisar'ın Sandıklı İlçesi'ndeki otelde, bu oranları açıklayan iki kişiden birisi, milletvekilliği döneminde MHP'den ayrılıp İYİ Parti'ye geçen, son seçimde istediği il verilmeyince aday olmayan Yusuf Halaçoğlu'ydu. O, kürsüye çıkıp şunları söyledi:

“21'in üzerinde gösterilen cumhurbaşkanlığı oyu yüzde 7.3'e, partimizin oyu yüzde 17.5'den 9,96'ya hangi sebeplerle düştü. Bunların nedenleri açıklanmalı ve yönetim, kurultaya gidip güven tazelemeli.”

Benzer bir konuşmayı, eski Gençlik Kolları Başkanı Osman Ertürk Özel yaptı. O konuşurken, bir partili yanına gelip, “Al sana kurultay” deyip yumrukladı. Bu durum, açıkçası herkesi rahatsız etti.

İSTİFAYA GEREKÇESİ: KALDIRAMIYORUM

Partinin ve cumhurbaşkanı adayı olarak Akşener'in oy oranının beklenenin çok altında çıkmasının nedenleri anlatıldı. Akşener özellikle oy oranının düşük çıkması konusundaki eleştirileri not aldı. Kürsüye çıktığında, “Evet, oy oranımızın beklediğimizin çok altında çıkmasını açıkçası ben de kaldıramıyorum, sindiremiyorum. Başarısızlık varsa bütün sorumluluk bana aittir. İstifa ediyorum” dediğinde ortalık karıştı.

Akşener'in çıkacağı kapının önüne partililer barikat kurdu. Bin bir zorlukla dışarıya çıkıp otomobiline bindiğinde ise şoförünün yapacak bir şeyi yoktu. Çünkü kimisi otomobilin önüne, kimisi arkasına yattı. Otomobilin bu koşullarda ilerlemesi mümkün değildi. Bu da yetmedi. Bu kez önüne, arkasına araçlar getirilip park edildi. Akşener, ikna edilip yeniden salona döndüğünde, seçimli kurultay toplayacağını açıkladı. Bu durum, yönetimden rahatsız olanları memnun etti. Akşener ise çalıştay sonrasında aday olmayacağını açıkladı. Evet aday olmayacak ama aday gösterilecek. Buna karşı çıkacak olan da yok…

NİÇİN SEÇİMLİ KURULTAY İSTEDİ?

Parti aslında karışık değil ama karışıkmış gibi gösteriliyor. Bu durum milletvekillerinin de partililerin de moralini bozuyor. Seçimli kurultaya gidilmesini öneren ve genel başkan tarafından bu önerisi kabul edilen Yusuf Halaçoğlu'yla sohbet ediyoruz. Böyle bir öneride niçin bulunduğunu bize şöyle anlattı:

“İYİ Parti'de, başka siyasi partilerde olmayan demokratik hava var. Herkes eleştirisini dile getirebiliyor. Genel başkan herkesi dinliyor. Bizim gibi, Akşener'in de oy oranımızın düşük çıkması konusunda cevaplayamadığı hususlar var.

Partimiz seçim öncesi iyi bir rüzgar almıştı. Birçok kesimin umudu olmuştu. Merkezde milli duruş sergiledi, cumhuriyeti, Atatürk'ü, milli değerlerimizi, parlamenter hukuk sistemimizi savundu. Yolsuzluklara karşı durdu. Rüzgar aldı. Bu rüzgar, adayların belirlenmesinden sonra bir şekilde kesildi. Bunu genel başkan da ifade etti.

Avrupa demokrasilerinde gördüğümüz büyük hedeflerle çıkıp kayba uğrayan partinin genel başkanı kurultaya gidiyor. Bizde de böyle oldu. Diğer partilerde ise koltuğu tutan bir daha bırakmıyor. Yapılacak iş genel başkanımızın yaptığıdır. Çünkü geçen seçimi demokratik seçim olarak nitelendirdik. Kendisini cumhurbaşkanı yapmak, parlamenter sisteme dönmek istedik. Başaramadık. Umduğumuzun çok altında oy aldık. Hayal kırıklığına uğradık. İnsanların neden bize yeterince destek vermediğini de sorgulamak gerekiyor.”

Ağustos ayında yapılacak kurultayda ne mi olacak? Meral Hanım, partisinin başında olmaya, önemli ölçüde değiştirilmiş bir kadroyla yoluna devam edecek, yerel seçimler için iddialı aday arayışını sürdürecek. Görünüm böyle.