24 Temmuz 2018 08:00

İki yeni kararname yayımlandı

İki yeni kararname yayımlandı
İki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Cumhurbaşkanlığı bünyesinde iki yeni başkanlık kuruldu.
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İki Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Cumhurbaşkanlığı bünyesinde iki yeni başkanlık kuruldu. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle, RTÜK, Kültür ve Turizm Bakanlığıyla, TRT ise Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığıyla ilgilendirildi.

Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile İletişim Başkanlığı'nın kurulmasına dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Kültür ve Turizm Bakanlığıyla; Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) ise Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığıyla ilgilendirildi.

 

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