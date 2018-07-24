CHP'de Berberoğlu planı: Kılıçdaroğlu'ndan talimat

CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Yaklaşık 4 saat süren toplantıda İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’na ilişkin kararı ve buna karşı yapılacaklar, olağanüstü kurultayda imza süreci ve OHAL’in olağanlaştırılmasına yol açacak uygulamalar masaya yatırıldı.

Toplantıda Berberoğlu kararıyla birlikte anayasayı askıya alan tüm sürecin birlikte değerlendirimesi gerektiği belirtildi, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Maltepe Cezaevi önünde oturma ve nöbet tutma eylemleri ile Türkiye genelinde imza eylemi gibi öneriler gündeme getirildi. Bir üst mahkeme olan 17. Ceza Dairesi’ne yapılan itirazın sonucunun beklenmesi ve ona göre hareket edilmesi kararı alınan MYK’de, kararın olumsuz olması durumunda birçok Eylem dizisi yapılması da konuşuldu.

Konuyla ilgili ‘’Hukuku yok sayan bir düzen var bu düzene karşı mümkün olan bütün yolları deneyeceğiz’’ dediği öğrenilen Kılıçdaroğlu’nun eyleme ihtiyaç doğması durumunda eylemlere katılacağı belirtiliyor.

Yargıtay’ın Berberoğlu kararı ile birlikte anayanın, hukukun, millet iradesinin askıya alınması konuları görüşmek üzere CHP lderi Kılıçdaroğlu’nun Meclis Başkanı Binali Yıldırım’ı da bu hafta ziyaret edeceği öğrenildi. Kılıçdaroğlu’nun ziyaretinde millet iradesinin önemini ifade edeceği, Meclis’in devredışı bırakıldığına dikkat çekeceği, Meclis Başkanı olarak Yıldırım’ın buna engel olması gerektiği yönünde bir konuşma yapacağı ve Türkiye’nin temel sorunlarına ilişkin tespitlerini Yıldırım’la paylaşacağı kaydedildi.

CHP'den Oya Berberoğlu'nun eylemine destek

Muhalefetin olağanüstü kurultay isteğine ve imza topmasına ilişkin de Kılıçdaroğlu, yeterli sayıda imza toplanırsa kurultayın toplanacağını ama asıl önemli olanın Türkiye’nin sorunlarına odaklanmak olduğunu söyledi. OHAL’in ‘sürekli OHAL’e dönüştürülmesinde de Kılıçdaroğlu’nun kurmaylarına “Parlamentoda tüm etkin muhalefet yöntemlerini kullanın. Bunun yasallaşmaması için mücade edin” talimatı verdiği öğrenildi. Bakanların komisyon toplantılarına katılmalarının da eleştirildiği MYK’da Kılıçdaroğlu’nun parti yönetimine “Bürokratlar TBMM’de komisyon toplantılarına gelebilir ama bakanlar olmaz, bu sisteme de aykırı. Bakanların komisyonlara katılmaması için tüm girişimleri yapın” dediği öğrenildi.