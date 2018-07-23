Mecliste gerginlik; Ahmet Şık'ın konuşması engellendi!

Meclis'te, Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapılmasına ilişkin kürsüde konuşan HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık 'ın sözleri AKP liler tarafından protesto edildi.