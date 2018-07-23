Mecliste gerginlik; Ahmet Şık'ın konuşması engellendi!

Meclis'te, Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapılmasına ilişkin kürsüde konuşan HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık 'ın sözleri AKP liler tarafından protesto edildi. Şık'ın konuşması yarıda kesilirken AKP İzmir Milletvekili Alpay Özalan kürsüye saldırdığı iddia edildi.
Meclis Başkanvekili AKP'li Mustafa Şentop, AKP sıralarına yönelik Ahmet Şık'ın "Ahlaksızlar" ifadesini kullanmasının ardıdnan mikrofonu kapattı. "Bu kürsü kimseye hakaret etme hakkı vermiyor" diyen Şentop, Şık'ın konuşmasını yarıda keserek oturuma ara verdi.