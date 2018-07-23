Çakırözer'den Binali Yıldırım'a Berberoğlu çağrısı

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, CHP Milletvekili Enis Berberoğlu, için özgürlük çağrısı yaptı.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, MİT TIR’ları görüntülerinin yayımlanması nedeniyle yargılandığı davada 5 yıl 10 ay hapis cezası alan ve 13 aydır tutuklu bulunan CHP Milletvekili Enis Berberoğlu, için özgürlük çağrısı yaptı.

Binali Yıldırım'a Berberoğlu uyarısı

TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada Meclis Başkanı Binali Yıldırım’a çağrıda bulunan Çakırçözer, 405 gündür tutuklu Milletvekili Enis Bereroğlu için özgürlük istedi. Çakırözer, “Yeniden seçilen İstanbul Milletvekilimiz Enis Berberoğlu hapiste oldukça Meclis eksik, demokrasi ayıplıdır! 405 gündür tutuklu Enis Berberoğlu artık özgür kalmalı” dedi.

Konuşmasında eski Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop’un ‘Yeniden seçilenler dokunulmazlığını yeniden kazanır’ sözlerini hatırlatan CHP’li Çakırözer, Meclis Başkanı Binali Yıldırım’a, “Anayasanın hükmü ve Şentop’un ifadeleri ortada! Meclis Başkanı iradesini ortaya koymalı ve 405 gündür tutuklu Milletvekilimiz Enis Berberoğlu özgürlüğüne kavuşmalı” diye seslendi