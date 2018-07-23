HDP'li Bülbül'e Berberoğlu için emsal teşkil edecek karar

HDP milletvekili Kemal Bülbül’ün yargılandığı dava, milletvekili seçilmesi nedeniyle durduruldu. Bülbül hakkındaki adli kontrol kararı da kaldırıldı.

Gazete Duvar'ın aktardığna göre; HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül’ün, “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” ve “Terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla, Ankara 15’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı dava durduruldu.

Bülbül’ün avukatı, müvekkilinin milletvekili seçildiğini belirterek, davanın durdurulmasını istedi. TBMM’den Bülbül’ün vekil seçildiğine dair yazı üzerine yazılı olarak mütalaa veren savcı, “T.C. Anayasası’nın 83/2. maddesi uyarınca kamu davası yönünden durdurma kararı verilmesini” talep etti.

MAHKEME: YASAMA DOKUNULMAZLIĞI ELDE ETTİ

Mütalaayı kabul eden mahkeme, davanın durdurulmasına hükmetti. Bülbül hakkındaki, yurt dışına çıkış yasağı ve imza verme şartı da kaldırıldı. Kararda, şu ifadelere yer verildi:

“Sanığın yargılandığı suçunda niteliği dikkate alındığında T.C. Anayasası’nın 83/2. maddesinde belirtilen istisnai hallerden olmadığı, T.C. Anayasası’nın 83/2. maddesi göre milletvekili göre milletvekili seçildiği an itibariyle yasama dokunulmazlığı elde ettiği,

Bu nedenle hakkında soruşturma kovuşturma yapılmasının şartının ortadan kalktığı sübut bulunduğundan, T.C. Anayasası’nın 83/2 ve 5271 sayılı CMK.nun 223/8. maddesi uyarınca sanık Kemal Bülbül hakkındaki kamu davasının durmasına oy birliği ile karar verildi.”

BERBEROĞLU’NUN TALEBİ REDDEDİLMİŞTİ

MİT TIR’ları davasında yargılanan tutuklu CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun avukatları, 24 Haziran seçiminin ardından yargılamanın durdurulmasını istemişlerdi. Avukatlar, Berberoğlu’nun milletvekili seçilmesiyle “yasama dokunulmazlığı” kazandığını belirtmişlerdi.

Yargıtay 16’ncı Ceza Dairesi, talebi reddetmişti.