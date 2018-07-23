CHP Tokat'ta 4 isimden kurultay açıklaması

CHP'de merak edilen tarih açıklandı!

GERÇEK GÜNDEM - Tokat'ta CHP'li İl Genel Meclis üyeleri Tuncay Kesler, Medet Doğan, Mehmet Erdaş ve Yılmaz Özer, CHP içinde yaşanan kurultay tartışmasında CHP Genel Bıaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yaptı.

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CHP'li meclis üyelerinin açıklamaları şöyle:



"Biz Tokat CHP İlgenel meclis üyeleri olarak ülkemizin içinde bulunduğu temel hak ve özgürlükler yargı bağımsızlığı yargılanma süreçlerinde adalet sıkıntıları varken ekonomimiz çökmüş dış siyasetimiz büyük yaralar almışken gerçek gündemimizin ülkemizin sorunları veerkene alınması olası bir baskın yerel seçimler varken birliktelik içinde seçimlerde nasıl başarılı olabiliriz çalışmaları tartışılması gerekirken Kurultay çıkışları imza toplama faaliyetlerinin partimizi kamuoyunda tartışılır hale getirmekte parti tabanımızıda ayrıştırmakta ve çok büyük zarar vermekte olduğunu düşünüyoruz.



Genel başkanımız sayın Kemal Kılıcdaroğlu tarihe geçen dünyanın saygıyla izlediğin tarihin en büyük Adalet yürüyüşünü 70 yaşında 25 gün boyunca yaklaşık 450 km yol yürüyerek ülkemizdeki yara alan Adaleti tüm dünyaya duyurmuş tek başına başlattığı yürüyüşte arkasına milyonlarca insanı takarak milyonlarca kişinin toplandığı muhteşem bir mitingle tamamlamış dünyaya sesimizi duyurmuştur.



Ayrıca Genel Başkanımız 24 Haziran 2018 seçimlerinin 15 milletvekili hareketiyle İYİ partiyi seçimlere girmesini Millet ittifakını yaparakta seçim barajını sıfır baraj haline getirip Saadet partisini İyi partiyi Demokrat partiyi seçime girmelerini sağlamış millet iradesinin sandığa yansıtarak farklı düşüncelerin meclise girmelerine yardımcı olmuş seçimlerin akışını değiştirmiş adeta haziran seçimlerinin oyun kurucusu demokrasi kahramanı haline gelmiştir.

Kendisine defalarca rakip olmuş hertürlü ağır eleştiriyi yapmış eski gurup başkanvekilimiz sayın Muharrem İnce’yi hiçbir ego ve şahsi kin beslemeksizin kendi yerine Cumhurbaşkanı adayı yapmıştır.



2019 yerel seçimlerinin erkene alınarak baskın bir yerel seçim yapılma olasılığı gündemde varken;



24 Haziran seçim sonunda alınan sonuçlarının kötü olanı genel başkanımıza fatura edilmiş az bir siyasi bilgiye sahip insanlarcada analizi matematik hesaplaması mümkün olan iyi sonucuda kendine alıp buradan bir zafer çıkartıp Tv proğramlarında defalarca kendisinin kurultay istemeyeceği genel başkananın karşısına rakip olmayacağı duyurmasına rağmen böyle bir kıritik dönemde sayın Muharrem İnce aklımızla alay edercesine ‘’Kurultay ben istemiyorum arkadaşlar imza topluyor’’ diyerek tabanımızda seçim gecesinden sonra bir kez daha güvenini sarsmış kendisine karşı güven kaybı oluşmasına sebep olmuştur.

Ortada bir başarısızlık varsa bu sadece genel başkanın değil bizde dahil tüm Türkiyedeki il ilçe örgütlerinin ve seçilmiş makamlardakilerinde başarısızlığı anlamına geldiğinin bilinci içerisindeyiz.



Şuan imza toplama çalışmaları yapan bazı kişilerin milletvekilliği sıralamasına giremedikten sonra tek bir seçmenin elini sıkmayan bir köy dahi gezmeyen seçim çalışmalarına katkı sağlamayan adeta sır olanların imza toplamak için harcadıkları çaba hırsları ve azimleri bizleri şaşkına çevirmektedir.

Bizlerin ortak genel düşüncesi birlik beraberlik içinde girilecek bir yerel seçimlerden sonra köklü bir değişimden yana olduğumuzu sadece genel başkan bazında değil tepeden tırnağa köklü bir örgütsel değişimin şart olduğunu partimizin ve genel başkanımızın en kısa zamanda bu değişimi tüm kesimlerle birlikte kol kola omuz omuza birlik için de yapacağına inancımızın tam olduğunu bildiririz



Bu gelinen son süreçte:



Sürekli tehditler alıp önüne mermiler atılan hakkında milyonluk tazminat davalar açılıp iktidar tarafından hedef haline getirildiği bir dönemde genel başkanımıza sahip çıkılması gerektiğini düşünüyor genel başkanımızın sonuna kadar yanında olduğumuzu bildiriyor ve televizyon televizyon gezip haksızca genel başkanımızın tartışılması rencide edilmesi parti tabanımızda genel başkanımıza çok derin sevgiyle bağlı muhabbet duyan tüm partililerimizde büyük yaralar açıp partimize büyük zarar vermekte olduğunu kamuoyuna saygıyla duyururuz."