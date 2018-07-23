FETÖ'nün siyasi ayağına AKP ve MHP zırhı

FETÖ ile mücadelede sık sık gündeme gelen siyasi yapılanma bir kez daha Meclis'in gündemine geldi.

İYİ Parti'nin 19 Temmuz'da Meclis'e sunduğu FETÖ'nün siyasi ayağının araştırmasıyla ilgili önerge, AKP ve MHP'nin oylarıyla reddedildi.

FETÖ’nün siyasi yapılanmasına yönelik girişim AKP ve MHP’nin engeline takıldı. İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray, 19 Temmuz’da FETÖ'nün siyasi ayağının ortaya çıkarılması için Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını istedi. Çıray bu doğrultuda Meclis Başkanlığı'na bir önerge sundu. Genel Kurul’a gelen önerge AKP ve MHP’nin oylarıyla reddedildi.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Teklifin reddedildiğini İYİ Parti Grup Başkan Vekili Yavuz Ağıralioğlu sosyal medya hesabından duyurdu. Ağıralioğlu yayımladığı mesajında, “FETÖ’nün siyasi ayağının araştırılmasına dair verdiğimiz araştırma önergemiz Ak Parti oylarıyla reddedildi. Seçim meydanlarında atılan onca iftiranın hilafına iktidardaki arkadaşlarımızın bu tutarsızlığını da aziz milletimizin vicdanına havale ediyoruz” ifadelerini kullandı.