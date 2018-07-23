Perinçek'in partisinde deprem! 900 bin TL'lik dava geliyor

Hasan Basri Özbey, Vatan Partisi'nden bugün yapılan "900 bin TL tutarındaki partiye ait mali kaynağı kişisel servetine kattığı, partiden bilgi gizlediği için kesin ihraç talebiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine ilişkin' açıklamaya yanıt verdi.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayan Özbey, açıklamanın 'yalan' olduğunu kaydederek, "Kişilik haklarına açık aleni saldırı vardır. Çamurla, iftirayla, kumpasla savaşmayı, Ergenekon Davaları sırasında öğrendik. Bu saldırı, cezai ve hukuki planda gereken yanıtı alacaktır. Saldırıyı yöneltenler hakkında, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunuyoruz" dedi.

Özbey, Vatan Partisi ve yöneticiler hakkında 900 bin liralık manevi tazminat davası açacaklarını kaydetti.

Hasan Basri Özbey

Hasan Basri Özbey'in açıklaması şöyle:

"Vatan Partisi’nin 23.07.2018 günü, hakkımızda yaptığı açıklamadan, parti internet sitesinde ve bazı haber sitelerinde yayınlanmasıyla haberdar olduk.

Açıklamada Avukat Hasan Basri Özbey’in “900 bin TL tutarındaki Partiye ait mali kaynağı kişisel servetine kattığı, Parti’den bilgi gizlediği için kesin ihraç talebiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildiği” iddia edilmiştir.

Bu açıklamanın ardından çeşitli internet haber sitelerinde yer alan haber başlıklarında; “VP’de Yolsuzluk İhracı”, “VP’de Deprem: Zimmet Suçlamasıyla İhracı İstendi”, “900 bin lirayı hesabına geçirdi” sözlerine yer verilmiştir.

1. VP’NİN AÇIKLAMASI, BÜTÜNÜYLE YALAN VE İFTİRADAN İBARETTİR

VP tarafından yapılan bu açıklama, açıklamada belirtilen hususlar bütünüyle gerçek dışıdır, yalandır ve iftiradır. Kanunsuz, hukuksuz, ahlaksız kurgularla, kişiliğimize, şeref ve namusumuza, alenen ve pervasızca saldırılmaktadır. Yapılan bir linç girişimidir. Açıklamanın yalan olduğunun öncelikli kanıtı, bizatihi açıklamanın kendisidir.

Öncelikle, açıklama partilerinin hukukuna bile aykırıdır. Her zaman “hukuktan” dem vuranlar, temel hukuk ilkesi olan “soruşturmanın gizliliği”, “masumiyet karinesi” ve “lekelenmeme hakkını” çiğnemekte beis görmemişlerdir. “Partiye ait mali kaynağı kişisel servetine katmak” ne demektir?

Siyasi Partiler Kanunu, partilerin, gelirlerini Siyasî Partiler Kanunu’ndaki hükümler çerçevesinde sağlayacaklarına amirdir. Hangi mali kaynaklar, hangi para, bu paranın kaynağı ne, hangi yolla elde edilmiş? “Mali kaynaklar” parti kasasında mıymış? Bu kaynaklar, Anayasa Mahkemesine verilen ve denetlenen kesin hesaplara dayanak kayıtlarda kayıtlanmış mıdır? Gerçek şudur; parti kaynaklarının bir kuruşu dahi Özbey’in eline değmemiştir, değmez. Özbey’in VP’yle akçeli işi yoktur, borcu da yoktur. Ancak alacağı çoktur. Ama onların meselesi, kendi ifadeleriyle “para meselesi” değildir.

2. “HARAÇ”, “HİMMET, “ŞANTAJ”

Özbey, yaşamı boyunca kimseye “haraç”, “himmet”, “şantaj bedeli” vermemiştir. Şimdi de bu kanunsuz taleplere boğun eğmez. Partiler, Siyasî Partiler Kanunu sayılanlar dışında, herhangi nam altında gelir elde etmeye yönelemezler. Üyelerinden zorla para talep edemezler. Üyelerinin, alınterleri, emekleri ve namuslarıyla elde ettikleri gelirlerden pay isteyemezler. Bu suçtur!

3. KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRIYA GEREKEN YANIT VERİLECEK

Kişilik haklarına açık aleni saldırı vardır. Çamurla, iftirayla, kumpasla savaşmayı, Ergenekon Davaları sırasında öğrendik. Bu saldırı, cezai ve hukuki planda gereken yanıtı alacaktır. Saldırıyı yöneltenler hakkında, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunuyoruz. VP ve saldırı talimatını veren ve uygulayanlar hakkında 900 bin lira talepli manevi tazminat davası açıyoruz.

4. İSTİFA

Özbey, bu saldırıyı öğrendiği gün, “Ateşi ve ihaneti gördüm. 45 yıldır mensubu olduğum yapının armağanı, ateş ve ihanet oldu. Ateşi ve ihaneti kabul etmiyorum; isyan ediyorum. İsyanımın ifadesi olarak, Parti üyeliğinden istifa ediyorum” diyerek, 6 Temmuz 2018 günü üyeliğini sonlandırmıştı. Yalan ve iftira ile atılan çamurlar, paçamıza bile bulaşamayacaktır."