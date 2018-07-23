CHP'de imza sayısı kaç oldu? Usluer'den son açıklama

CHP'de imza toplama süreciyle ilgili günlük olarak bilgi veren Gaye Usluer'den açıklama geldi.

CHP'de yaşanan kurultay için imza toplama sürecinde muhaliflerin sözcüsü haline gelen CHP PM üyesi Gaye Usluer, imzalara ilişkin açıklama yaptı.

CHP'de bir vekil daha 'değişim' için imza verdi

Gaye Usluer, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Olağanüstü kurultaya yönelik imza sürecinde yüzdük, sonuna geldik. Gerekli sayının üzerine ulaşmadan sayısal açıklama yapmayacağız. Katkı sunan ve değişime inanan tüm delegelerimize teşekkür ediyoruz. 30 Temmuz son imza günü olacak... #değişimum #DeğisimveUmutKurultayı" dedi.



GAYE USLUER: SAYI 618 OLDU

Usluer daha sonra yaptığı açıklamada sayının 618 olduğunu duyurdu. Usluer'in son açıklaması şöyle:



"Sayı vermeyelim dedik ama ????sabırsızlandığınızı da görüyoruz. Madem öyle bugünkü rakamı açıklayalım; tam 618 delegemiz noter tasdikli imzalarını ulaştırdılar. #değisimumuttur #DeğişimVeUmutKurultayı #DegişimİçinArtıBirİmza"









İLK 5 GÜNDE 604 İMZA TOPLANMIŞTI



CHP PM üyesi Gaye Usluer cuma günü yaptığı açıklamada kurultay için toplanan imza sayısının 604 olduğunu duyurmuştu.

İşte CHP'de 5 günde toplanan imza sayısı