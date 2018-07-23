CHP yol haritasını belirledi

CHP bugün yapılan MYK'de Yargıtay'ın tutuklu milletvekili Enis Berberoğlu'na ilişkin verdiği kararda, yapılan itirazın sonucunun beklenmesi kararı alındı.

İKLİM ÖNGEL - CUMHURİYET - Sonuca göre CHP'nin masasında; Yargıtay, Anayasa Mahkemesi, Maltepe Cezaevi önünde oturma veya nöbet tutma eylemleri ile Türkiye genelinde imza kampanyaları düzenlemesi bulunuyor.

Kılıçdaroğlu'nun konuyla ilgili MYK'de ''Hukuk yok sayan bir düzen var bu düzene karşı mümkün olan bütün yolları deneyeceğiz'' dediği belirtildi. Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun Berberoğlu kararı ile birlikte anayasının, hukukun, millet iradesinin askıya alınması konularını da görüşmek üzere TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ı bu hafta ziyaret edeceği öğrenildi.

Kılıçdaroğlu'nun görüşmede, Meclis'in devredışı bırakıldığına dikkat çekeceği ve Türkiye'nin temel sorunlarına ilişkin tespitlerini Yıldırım'la paylaşacağı kaydedildi.