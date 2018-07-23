CHP'de yaşanan kurultay için imza toplama sürecinde CHP PM Üyesi Emre Çam 'değişim' için imza verdi.
CHP PM Üyesi Emre Çam, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sol her şeyin başında değişim demek, statükoya karşı olmak demek. Türkiye’de işçinin, işsizin, yoksulun, kadının, itilenlerin, garibanların seslerinin birleştiği, yapıcı bir enerjiye dönüşecek, öfkeli bir çığlığa ihtiyaç var. #DeğişimUmuttur" dedi.
23 Temmuz 2018 17:11
CHP PM üyesinden kurultay kararı
CHP PM Üyesi Emre Çam, CHP'de yaşanan kurultay için imza toplama sürecinde tarafını seçti.
CHP'de yaşanan kurultay için imza toplama sürecinde CHP PM Üyesi Emre Çam 'değişim' için imza verdi.
Çok Okunanlar
-
Tanju Özcan: Aksini söyleyen varsa ispatla yükümlüdür
-
AKP'den son dakika 'bedelli' açıklaması
-
Çavuşoğlu'ndan Mesut Özil'e telefon
-
CHP PM üyesinden kurultay kararı
-
CHP'de bir vekil daha 'değişim' için imza verdi
-
MHP'den İYİ Partili Çıray'a: Demokrasi dersi istiyorsa...
-
Gürer: İnsanların silaha ulaşması zorlaştırılmalı
-
İzmirli başkandan 'değişim' mesajı
-
AKP yine akrabalara kıyak geçti
-
İşte CHP'de kurultay için toplanan son imza sayısı!