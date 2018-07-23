CHP PM üyesinden kurultay kararı

CHP'de yaşanan kurultay için imza toplama sürecinde CHP PM Üyesi Emre Çam 'değişim' için imza verdi.



CHP PM Üyesi Emre Çam, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sol her şeyin başında değişim demek, statükoya karşı olmak demek. Türkiye’de işçinin, işsizin, yoksulun, kadının, itilenlerin, garibanların seslerinin birleştiği, yapıcı bir enerjiye dönüşecek, öfkeli bir çığlığa ihtiyaç var. #DeğişimUmuttur" dedi.