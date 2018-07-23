23 Temmuz 2018 16:58

CHP'de bir vekil daha 'değişim' için imza verdi

CHP'de bir vekil daha 'değişim' için imza verdi
CHP'de yaşanan kurultay için imza toplama sürecinde bir vekil daha imza verdi.
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CHP'de yaşanan kurultay için imza toplama sürecinde CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı da 'değişim' için imza verdi.

CHP'li Baltacı Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "#gelecekiçin biz de varız! Olağanüstü kurultay için imzamızı verdik" dedi.

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