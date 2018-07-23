CHP'de yaşanan kurultay için imza toplama sürecinde CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı da 'değişim' için imza verdi.
CHP'li Baltacı Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "#gelecekiçin biz de varız! Olağanüstü kurultay için imzamızı verdik" dedi.
23 Temmuz 2018 16:58
CHP'de bir vekil daha 'değişim' için imza verdi
CHP'de yaşanan kurultay için imza toplama sürecinde bir vekil daha imza verdi.
CHP'de yaşanan kurultay için imza toplama sürecinde CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı da 'değişim' için imza verdi.
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