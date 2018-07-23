Gürer: İnsanların silaha ulaşması zorlaştırılmalı

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, silahlanmanın en kolay olduğu ülkelerden biri durumundaki Türkiye’de, insanların silaha ulaşmasının zorlaştırılması için TBMM Başkanlığına Kanun Teklifi verdi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Kanun Teklifi’nde, ülkemizde her gün en az bir masun insanın, ateşli silah kullanımı sonucu hayatını kaybettiğine dikkat çekti.

ATEŞLİ SİLAH KULLANIMI KORTUKUCU BOYUTLARA ULAŞTI

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” Teklifinde ,”Son yıllarda artarak devam eden bireysel suçlarda 'ateşli silah' kullanımı korkutucu seviyelere ulaşmış durumdadır. Ruhsatsız, kaçak, kayıp ve çalıntı silahlarla her gün masum insanlarımız hayatını kaybetmektedir” ifadesine yer verdi.

İNTERNETTEN TAKSİTLE SİLAH…

Türkiye’nin silahlanmanın en kolay olduğu ülkelerden biri konumunda olan bir ülke olduğuna dikkat çeken Gürer, “ Öyle ki, internetten bile hiçbir denetim olmaksızın silah satışı yapılabilmektedir. Geçtiğimiz yıl Ekim ayında internetten 'taksitle' alınan bir silahla, 17 yaşındaki Helin Palandöken acımasızca katledilmiştir” hatırlatmasında bulundu.

MUĞLAK İFADE

Silah ruhsatlarının verilmesinde, “Sağlık şartları bakımından engel bir hali bulunmamak” ifadesini “muğlak” bir tanım olarak nitelendiren Gürer, bu ifadenin herhangi bir şekilde bir yönetmeliğe atıfta bulunmadığını da vurguladı.

Bu durumun şu andaki Heyet Raporu uygulamasının da öncesine dönmek anlamını taşıdığını kaydeden Gürer, “Vermiş olduğumuz bu kanun teklifi ile yaşanan şiddetin, cinayetlerin azaltılabilmesi, insanların silaha ulaşmalarının zorlaştırılması, her gün en az bir masum insanımızın canına mal olan bu durumu önleme konusunda acilen bir çözüm getirilmesi ve bireyin kendi ya da kamu için tehlike arz edecek bir durum oluşturmaması amaçlanmıştır” açıklamasında bulundu.

SİLAH KULLANIMI YAYGINLAŞIYOR

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Asker uğurlamada, düğünde, eğlencede ortaya çıkan silahlar seçim kutlamalarının da aracı durumuna geldi. Zevk ve kutlama amaçlı silah kullanıldığı gibi yol tanım tabelaları dahi hedef tahtası oluyor. Ruhsatlı, ruhsatsız binlerce silahın kişilerde olması yanında rastgele kullanılması sorunlar üretiyor, can kayıpları yaşanıyor. Bu gidiş iyi gidiş değil. Gereken düzenleme ve önlemler alınmalıdır” dedi.