İzmirli başkandan 'değişim' mesajı

Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç: “Yalnızca Genel Başkanlık ya da parti üst yönetimi ile sınırlı bir “değişim” çözüm değil ayrışma yaratır. Genel Merkez yapılanmasından aşağıya doğru değişmesi gereken çok yapı çok unsur var."

GERÇEKİZMİR - Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce destekçileri tarafından başlatılan imza hareketi tam gaz devam ediyor.

Süreçte 604 imza toplandığı ifade eden muhalifler Genel Merkez’in ‘Getirin gereğini yapalım’ resti sonrası hareketi sürdürüp yeter sayıya ulaşma kararı almıştı.

Partinin kalesi olarak nitelendirilen İzmir’de de 15’e yakın kurultay delegesi değişim için imza verirken, Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun çifte değişim mesajı verdiği, İl Başkanı Deniz Yücel ve milletvekillerinin Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’ndan yana tavır koyduğu süreçte belediye başkanlarının çoğunluğu da ‘Lider’ tarafından yer almıştı.

Haftanın ilk gününe İzmir’den sürpriz bir çıkış damga vurdu. Twitter hesabından seri mesajlarla açıklama yapan Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç yapısal ve köklü bir değişim vurgusu yaptı. Gönenç, "Yalnızca Genel Başkanlık ya da parti üst yönetimi ile sınırlı bir “değişim” çözüm değil ayrışma yaratır. Genel Merkez yapılanmasından aşağıya doğru değişmesi gereken çok yapı çok unsur var" ifadelerine yer verdi.

İŞTE GÖNENÇ’İN MESAJLARI

CHP yüzyıla yaklaşan öyküsü ile Türkiye Siyasal Tarihinin temel taşıdır ve öyle kalmaya devam edecektir. Değişim taleplerinin de buna verilen yanıtlarında CHP’nin geçmişine yaraşır olgunlukta olması gerekir.

Yalnızca Genel Başkanlık ya da parti üst yönetimi ile sınırlı bir “değişim” çözüm değil ayrışma yaratır. Genel Merkez yapılanmasından aşağıya doğru değişmesi gereken çok yapı çok unsur var.

Yapısal ve köklü bir “değişim” başarı için kaçınılmaz bir zorunluluk. Üye-delege yapılanmasından örgütlenme biçimine değin kapsayıcı bir restorasyon sürecini başlatmalıyız.

Bir buçuk günlük kurultayla değil belki aylar süren katılımcı bir yaklaşımla hazırlanacak çağdaş sosyal demokrat bir parti tüzüğü ile CHP’yi güçlendirip yeniden umutlanmak ve umut vermek için “değişim” şart...