Bülent Tezcan: Deli dumrul yaratma düzeni kuruluyor

Bülent Tezcan'ın açıklamaları şöyle:

Bir saray rejimi kararnamelerle kuruluyor.Hukukun olmadığı , kuvvetler ayrılığının olmadığı bir dönemde yaşıyoruz. Türkiye'de hiçkimse kendini güvende hissetmiyor. Bunu en son Yargıtay'ın Enis Berberoğlu kararında gördük. Hiçbir hukukçu böyle bir kararın altına imza atmaz, atamaz. Karar anayasayı yoksayan hukuku yoksayan bir karardır.

Diktatörlükle karşı karşıyayız. Cesaretli hakimlerin tamamen tükendiğini düşünmüyoruz. Yasama organına konulan bu ipoteğin çözülmesini bekliyoruz.

Türkiye 2 yıldır OHAL'le karşı karşıyaydı. OHAL şartlarında bir referandum ve bir seçim yapıldı. Gayrimeşru bir seçim sonucunda Türkiye böyle bir hale geldi. Türkiye sürekli OHAL rejimi haline sokuluyor. Geçtiğimiz hafta adalet komisyonundan geçirilen Terörle mücadele adı altında geçen yasa teklifi açıkça anayasaya aykırıdır. Anayasada gözaltı süreleri bir üst sınıra bağlanmışken bu süreyi 12 güne çıkaran bir düzenlemeye çıkan bir düzenlemeyle karşı karşıyayız.

81 ilde valilere deli dumrul yaratma düzeni kuruluyor.

TMSF'ye şirketlere kayyım atama yetkisi geliyor. Türkiye'ye bu şekilde sermaye gelmesi mümkün değildir. Bu vatanda yaşayan millet bu düzeni haketmiyor.

AYRINTILAR GELİYOR...