Bakan yardımcıları belli oldu

Yayınlanan kararnameye göre;

Fatma Varank, Mehmet Emin Birpınar ve Mücahit Demirtaş Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı oldu.

Abdullah Tancan, Alparslan Bayraktar ve Mithat Cansız ise Enerji Bakan Yardımcısı olarak görevlendirildi.

BAKAN KUZENİ BAKAN YARDIMCISI

17 Ocak 1972 Zonguldak doğumlu ve aslen Trabzon Oflu olan Fatma Varank 7 Haziran 2015 seçimlerinde İstabul’dan AKP listelerinden milletvekili adayı olarak gösterilmiş ancak seçilememişti. Fatma Varank, uzun yıllar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın danışmanlığını yapan ve son kabinede Bilim ve Teknoloji Bakanı olarak görevlendirilen Mustafa Varank’ın da kuzeni oluyor.

Fatma Varank, Çevre Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdür Yardımcısı olarak da görev yapmıştı. Varank, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ilk toplu konut projelerinin uygulayıcısı olan KİPTAŞ'ta çalıştı. Emlak Konut GYO A.Ş.'nin 30 bin konut inşaatında Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. 2009-2011 yılları arasında TOKİ'de İstanbul Sulukule Kentsel Dönüşüm Projesinde çalıştı. Çamlıca Camii Özel Proje Alanı, İzmir EXPO 2020, Ankara Ulus Camii ve Van ilinde deprem sonrası planlama çalışmalarını yürüttü.

ÖNCEKİ GÜN 13 İSİM BAKAN YARDIMCISI OLMUŞTU

Önceki gün yayınlanan kararname ile 13 isim bakan yardımcısı olmuştu.

Bu isimlerden: Cengiz Öner, Hilmi Bilgin, Selahaddin Menteş ve Yıldız Seferinoğlu Adalet Bakanlığı Bakan yardımcılıklarına, Hamza Yerlikaya ile Sinan Aksu Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan yardımcılıklarına, Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, Nadir Alpaslan ve Ömer Arısoy Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan yardımcılıklarına, Prof. Dr. Muhammet Güven Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Enver İskurt, Dr. Ömer Fatih Sayan ve Selim Dursun ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcılıklarına atanmıştı.