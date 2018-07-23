'Suçlu değilim siyasi tutukluyum'

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, dün Maltepe Cezaevi’nde İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, Silivri Cezaevi’nde de CHP Parti Meclisi Üyesi Eren Erdem, yazar Ahmet Altan, sivil toplum örgütü kurucusu işadamı Osman Kavala ve üniversite öğrencisi Cihan Dağdelen’i ziyaret etti.

Çakırözer Eren Erdem'in FETÖ ile mücadele konusunda birçok kitapları yazıları var. Ayrıca FETÖ'cü savcı ve hakimlrin yürüttüğü Selam- Tevhid davasının müştekisi. Şimdi bu örgüte yardım ettiği suçlaması ile karşı karşıya kalması bir başka hukuk garabeti diyerek Eren Erdem'in de bir an önce tahliye edilmesi gerektiğini belirtti. Çakırözer, Erdem'in kendisine "Duruşmama iki ay kala kaçma tehlikesi cvar denerek tutuklanmış olmam kabul edilemez. Bugüne kadar 30'dan fazla yurtdışı seyahati yaptım. Kaçsam ozaman kaçardım. Ama ihtiyaç duymadım. Çünkü suçsuzum. Siyaseten tutukluyum. Bir an önce özgürlüğüme kavuşmak istiyorum' dediğini kaydetti.