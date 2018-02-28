CHP'li Yaşar Tüzün'ün annesi son yolculuğuna uğurlandı

Cafer ELMAS / BİLECİK, (DHA)- Ankara'da dün hayatını kaybeden Saadet Tüzün'ün cenazesi, memleketi Bilecik'e getirildi. Tüzün için Bilecik kent merkezindeki Kayıboyu Camisi'nde öğle tören düzenlendi.

Törene CHP'li Yaşar Tüzün, yakınları, Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, Bilecik Belediye Başkanı AKP'li Selim Yağcı, CHP Genel Başkan yardımcıları Haluk Koç ve Tekin Bingöl, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, AKP Bilecik Miletvekili Halil Eldemir, aralarında Muharrem İnce, Sezgin Tanrıkulu ve İlhan Kesici'nin de bulunduğu çok sayıda CHP milletvekili, Bilecik Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, ilçe belediye başkanları, siyasi partilerin il ve ilçe temsilcileri ile çok sayıda kişi katıldı.

Saadet Tüzün'ün cenazesi, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra götürüldüğü merkeze bağlı İlyasbey köyünde toprağa verildi.

Milletvekili Yaşar Tüzün'ün babası Mehmet Tüzün'ün de 27 yıl önce, 27 Şubat 1991 tarihinde vefat ettiği belirtildi.