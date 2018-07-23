Yargıtay ve AYM'ye Berberoğlu çağrısı

Yargıtay 16’ncı Ceza Dairesinin, yeniden milletvekili seçilen Enis Berberoğlu hakkındaki davanın dokunulmazlık nedeniyle durması istemini reddetmesinin ardından itirazı görüşecek 17’nci Ceza Dairesi’ne CHP’den çağrı geldi.

CHP Hukuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi, İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ve İstanbul Milletvekili Zeynel Emre’den oluşan CHP Cezaevlerini İnceleme Komisyonu üyeleri, BirGün Gazetesi Ankara Bürosu'nu ziyaret ederek tutuklu milletvekili Enis Berberoğlu’nun durumu hakkında bilgi verdi.

Berberoğlu’nun 27’nci dönemde de milletvekili seçilmesine karşın tutukluluğunun sürdüğünü hatırlatan komisyon üyeleri, Yargıtay 17’nci Ceza Dairesi'nin ya da Anayasa Mahkemesi’nin tahliye kararı alması gerektiğini, aksi bir durumun hukuk dışı olacağını söyledi.

“Bir dakika bile tutulamaz”

Komisyon adına değerlendirmelerde bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, “Yargıtay 17’nci Ceza Dairesi, hukuk katliamına son vermelidir. Berberoğlu bir dakika bile cezaevinde tutulamaz. Anayasa hükmü çok açık. Bu konuda hiçbir tartışma yok” dedi.

Anayasa’daki hükümlerin yoruma kapalı ve bağlayıcı olduğunun altını çizen Erkek, “Yargıçlar, hukuka bağlı olmalılar ama sanırım Saray’dan talimat alıyorlar. Berberoğlu’na yönelik hukuksuzluklara karşı en sert mücadeleyi ne olursa olsun vereceğiz. Takipçisi olacağız. Açıkça Enis Berberoğlu’nun siyasi bir tutsak olduğunu görüyoruz. Yargıtay’dan umutluyduk ancak yüksek yargıçlar vicdanlarına göre hareket edemediler” diye konuştu.

“Nerede olursak olalım mücadele edeceğiz”

Enis Berberoğlu’nun cezaevinde, kendilerinin ise Meclis’te mücadele ettiklerinin altını çizen Erkek, “Özgürlükler için nerede olursak olalım mücadele edeceğiz. Anayasasızlaştırma sürecinin yaşandığını görmek çok zor olmasa gerek. Yaşadığımız bütün ağır sorunların, adaletsizliklerin temelinde kuvvetler ayrılığının yıkılması ve egemenliğin şahsileşmesi var. Kötü niyetli bir Anayasa değişikliği ile kuvvetler ayrılığı yıkıldı, egemenlik şahsileşti. Yasama, yürütme, yargı tek kişide toplandı. Yargı üzerindeki ağır baskılar nedeniyle hukuka uygun kararlar verilmiyor. Tüm bunları kamuoyunun önünde teşhir etmeyi sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.