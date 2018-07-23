‘İnce, Parti tüzüğünü demokratikleştirirse başarılı olur’

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, 24 Haziran seçimlerinde partisinin 40 yıllık barajını aşan Muharrem İnce’nin CHP’yi nasıl ‘yükseltebileceğini’ yazdı.

Ahmet Hakan yazısında ”İdeolojisiz ama mutsuz seçmeni ikna etmeye yönelirse…Parti teşkilatlarını baştan aşağı yenilerse…Parti tüzüğünü demokratikleştirirse başarılı...

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, 24 Haziran seçimlerinde partisinin 40 yıllık barajını aşan Muharrem İnce’nin CHP’yi nasıl ‘yükseltebileceğini’ yazdı.

Hakan yazısında ”İdeolojisiz ama mutsuz seçmeni ikna etmeye yönelirse…Parti teşkilatlarını baştan aşağı yenilerse…Parti tüzüğünü demokratikleştirirse başarılı olur.” dedi.

Hakan’ın Hürriyet gazetesinde yayımlanan yazısının ilgili kısmı:

MUHARREM İNCE CHP’Yİ YÜKSELTİR Mİ?

– Partideki yerleşik alışkanlıklara çok radikal biçimde son verirse…

– Sokak sokak, kapı kapı çalışma yöntemini hayata geçirirse…

– Sürekli şaşırtırsa…

– Sürekli ezber bozarsa…

– “Ama bu parti, eski CHP’ye hiç de benzemiyor” dedirtirse…

– Kamuoyu araştırma şirketleriyle çalışırsa…

– CHP’nin tarihiyle hesaplaşırsa…

– İktidarın iyi yaptığına iyi demeyi başarırsa…

– Dindarların CHP’li olmasını, şaşkınlıkla karşılanan bir durum olmaktan çıkarırsa…

– Partiye bir organizasyon yeteneği kazandırırsa…

– Partideki sevgisizlik sorununu çözerse…

– Gençleri partiye çekebilirse…

– Erzurum, Konya ve Kayseri’ye özel önem verirse…

– İdeolojisiz ama mutsuz seçmeni ikna etmeye yönelirse…

– Parti teşkilatlarını baştan aşağı yenilerse…

– Parti tüzüğünü demokratikleştirirse…

Başarılı olur.

Aksi takdirde işi çok zor!