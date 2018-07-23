AKP'li belediyenin yolsuzluk dosyası böyle kapatıldı

Aykut Küçükkaya/ Cumhuriyet - AKP'li Fatih Belediyesi'nin 2014 yılında Güney Afrika'ya yaptığı geziyle ilgili 2018 yılında soruşturma başlatıldı. Belediye yetkililerini kurtarmak için "şirket 4 yıl sonra bir miktar parayı belediyeye ödeyince' dosya kapatıldı.

AKP’li Fatih Belediyesi’nin 2014 yılında Güney Afrika’ya düzenlediği ‘inceleme’ gezisi, “bu kadar da olmaz” dedirtecek bir gerekçeyle aklandı. İçişleri Bakanlığı’nca “seyahat harcamalarında usulsüzlük” iddiasıyla 4 yıl sonra 2018 yılında başlatılan soruşturma kapsamında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun imzasıyla aralarında dönemin Belediye Başkanı, şimdinin AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Demir’in de bulunduğu 4 belediye yetkilisi hakkında “soruşturma izni verilmemesine” karar verildi. Gerekçe olarak ise “şirket yetkilisinin geziden tam 4 yıl sonra kamu zararını ortadan kaldırmak için 140 bin TL’yi belediye muhasebesine 6 Şubat 2018 tarihinde yatırması” gösterildi. Soylu’nun imzasını taşıyan belgede kamu zararını ortadan kaldıran şirketle ilgili “bu gezi için Fatih Belediyesi’nin hizmet satın alınmasına yönelik herhangi bir ihale açmadığı ve herhangi bir şirket ile sözleşme imzalamadığı” ifadesi yer aldı. Öyle ki yine soruşturma belgesinde belediye yetkililerinin ifadelerinde “geziye katılanlara dayanaksız ödeme yapıldığının kabul edildiği” bilgisine dahi yer verildi. Yolsuzlukla ilgili tüm bu verilerin üstü “ancak... şirket yetkilisi parayı yatırarak kamu zararını giderdi....” denilerek kapatıldı.

2014’te Güney Afrika’ya

Fatih Belediyesi 6-11 Aralık 2014 tarihleri arasında Güney Afrika Cumhuriyeti’ne bir gezi düzenledi. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı’nca geziyle ilgili 2018 yılında ön inceleme başlatıldı. Soruşturma raporuna göre olayın öğrenilme tarihi: 2 Ocak 2018... Raporda geziyle ilgili önemli ayrıntılar şöyle yer aldı:

Personel görevli sayıldı: Belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve müdürlerin katılımı ile Güney Afrika (Cape Town- Johennesburg) şehirleri belediyecilik uygulamaları ve faaliyetlerini kapsayan altyapı, ulaşım, şehircilik ve sanat yapılarını yeriden görebilme ile ilgili yurtdışı teknik inceleme ve temas programının yapılabilmesi ve masraflarının belediye bütçesinden karşılanması için meclis kararının alındığı, katılımcıların görevli izinli sayılması için Başkanlık Onayı’nın alındığı...

220 bin TL avans: Geziye katılacak 22 kişiye mutemet Fahrettin Yıldırım aracılığıyla kişi başı 10 bin TL olmak üzere toplam 220 bin TL avans verildiği, 220 bin TL’nin Yıldırım tarafından firma yetkilisi İsmail Yaşar’a teslim edildiğine dair tutanağın 4 Aralık 104 tarihinde tutulduğu...

Ne ihale ne sözleşme var: Bu gezi için Fatih Belediyesi’nin hizmet satın alınmasına yönelik olarak herhangi bir ihale açmadığı ve herhangi bir şirket ile sözleşme imzalamadığı.

Şirketin faturası: 217 bin 250 lira: Travelzone firmasının 217 bin 250 TL’lik faturasına istinaden, 23 Aralık 2014 tarihli tahsilat müzekkeresiyle 2 bin 750 TL’nin kredi bakiyesi olarak Fahrettin Yıldırım tarafından Fatih Belediyesi’ne ait hesaba yatırıldığı...

Tespit: Ödemeler dayanaksız: Yukarıda da belirtildiği üzere gezi için bir hizmet alımı söz konusu olmadığından kişi başı 1679.07x22= 36 bin 939 dolar ödemenin dayanaksız olduğu...

İfadelerinde kabul ettiler: Bu hususun hakkında ön inceleme yapılanların ifadelerinde de kabul edildiği...

‘Ancak’lı aklama: Ancak şirket yetkilisi İsmail Yaşar tarafından 36 bin 939 doların 6 Şubat 2018 tarihli kur karşılığı olan 139 bin 985 TL’nin Fatih Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne ödendiği, bu konuda 6 Şubat 2018 tarihli tahsilat makbusunun düzenlendiği ve kamu zararının giderildiği anlaşıldığından...

Soylu imzaladı

İçişleri Bakanı Soylu’nun imzasıyla hakkında ön inceleme yapılan dönemin Fatih Belediye Başkanı, AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Demir, Mali Hizmetler Müdürü-Muhasebe Yetkilisi Hasan Demircan, Yazı İşleri Müdürü- Harcama Yetkilisi Asım Gürlük ve Gerçekleştirme Görevlisi Fahrettin Yıldırım hakkında “soruşturma izni verilmemesine” karar verildi.

‘Soylu’nun kararı iptal edilsin’

Fatih Belediyesi’nin CHP’li Meclis Üyesi Fazıl Uğur Soylu, İçişleri Bakanı Soylu’nun onayladığı kararın iptal edilmesi için Danıştay’a başvurdu. Soylu, Danıştay Birinci Daire Başkanlığı’na yaptığı itiraz başvurusu dilekçesinde, “Bu tutarın ilgili firma tarafından kabul edilerek yatırılması meydana gelen görev ihmalini ortadan kaldırmayacaktır. Söz konusu firmanın bu miktarı geçen bu süre zarfına rağmen kabul ederek geri ödemesi şirketin muhasebe kayıtlarının nasıl düzenlendiği, gerçekten bu paranın şirket tarafından yatırılıp yatırılmadığının incelenmesi zaruretini doğurmuştur. Ayrıca kur farkının dışında Aralık 2014 yılı ile Şubat 2018 yılı arasında geçen süre zarfında oluştuğu tespit edilen kamu zararının söz konusu süre içerisinde yasal faizlerinin de ayrıca hesaplanarak tahsili sağlanmadığı görülmektedir. Fatih Belediyesi birçok buna benzer yurtdışı seyahatler düzenlemiş olduğunu bilmekteyiz. Diğer yurtdışı seyahat ve inceleme gezilerinde de bu kadar veya daha fazla kamu zararı olabileceği kaçınılmazdır. Bu zararın oluşmasında sorumlulukları olanlar hakkında ‘soruşturma izni verilmemesi’ kararının iptal edilmesini talep ediyorum” dedi.