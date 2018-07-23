Kocaoğlu yeniden aday olacak mı? Böyle yanıt verdi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kocaoğlu, kendisine yöneltilen 'adaylık' sorusuna “Adaylık daha belli değil" yanıtını verdi.

Özgür TUĞRUL/ YURT- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Ulusal Kanal’da yayınlanan ‘Ege Gündemi’ programında konuştu. Kocaoğlu, kendisine yöneltilen, ‘Yerel seçimlerde aday olacağınızı açıkladınız. Yeni dönemde çalışmaları hangi seviyeye getirmeyi düşünüyorsunuz?’sorusuna şu yanıtı verdi:

“Adaylık daha belli değil. Üretimin arttırılması, kalitenin arttırılması, paketleme tesislerinin kurulması, pazarlama faaliyetleri, satış süresini uzatmak için soğuk hava depolarının kurulması, bölge hallerinde kooperatifler şemsiyesinde pazarlamanın sağlanması gibi çalışmaları gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Bayındır Çiçek Kooperatifi Hollanda’ya ürün gönderiyor. Aynı şekilde Bademli Fidancılık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi de üretim ve pazarlama yapıyor. İhracat da kendiliğinden başlamış oluyor. Organik tarım uygulamalarını gerçekleştirdikçe ihracata yönelmeyi ve ürünleri değerlendirmeyi amaçlıyoruz."