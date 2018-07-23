Alpay Özalan'a Ahmet Hakan'dan bomba yanıt

AKP İzmir Milletvekili Alpay Özalan, "2002 Dünya Kupasında ülkemizin başında Sayın Recep Tayyip Erdoğan olsaydı, biz final oynardık." demiş ve sosyal medyanın gündemine oturmuştu.
Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'dan Alpay Özalan'a köşesinden yanıt geldi.
Ahmet Hakan'ın bugünkü yazısından ilgili bölüm şöyle:
İYİ AMA ALPAY
ALPAY Özalan diyor ki:
“Eğer 2002’deki Dünya Kupası’nda ülkemizin başında Sayın Recep Tayyip Erdoğan olsaydı, biz finale oynardık”.
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İyi ama Alpay Özalan...
Sayın Recep Tayyip Erdoğan 16 yılı aşkın bir süredir ülkemizin başında ve Dünya Kupası’nda halimiz ortada.
Sorun nerede?