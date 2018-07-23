CHP'de 3 başlıkta 'nerede hata yaptık' incelemesi

İklim Öngel/ Cumhuriyet- Genel Sekreter Akif Hamzaçebi ve Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan imzasıyla 81 il ve ilçe örgütlerine gönderilen genelgeye göre, seçimlerde mahalle bazında oy kayıpları ve artışlarının değerlendirilmesi yapılacak. Örgütlerden gelen raporlar yapılacak bir dizi toplantı ile masaya yatırılacak.

Üç başlıkta inceleme

Genelgede, il ve ilçe danışma kurullarının en geç 19 Ağustos gününe kadar toplanarak, 24 Haziran seçim sonuçlarının, 7 Haziran 2015 ve 1 Kasım 2015 seçim sonuçlarına göre mahalle bazında karşılaştırılması istendi. Araştırmada, mahallede oy değişiminin nedenlerinin üç başlık altında analiz edilmesi talep edildi. Genelgede bu üç başlık ‘’Oy değişiminin ilgili mahallede son beş yıl içinde yaşanan toplumsal, kültürel, ekonomik değişimlerle ilgisi; rakip partilerin uygulama ve politikalarının etkileri; CHP’nin politika ve tercihlerinin ilgili seçim çevresindeki etkileri’’ olarak belirlendi. Çalışma önce ilçe danışma kurullarında yapılacak ve sonunda raporlaştırılacak. İlçelerden gelen raporlar iller tarafından değerlendirilecek; bu raporlar çerçevesinde ildeki seçim sonuçları analiz edilecek. Çalışmaların sonunda il danışma kurulları da raporlarını oluşturup sisteme girecek. Ortaya çıkan sonuçları genel merkez; il başkanları, Meclis grubu ve Parti Meclisi toplantılarıyla etraflı bir biçimde değerlendirecek.