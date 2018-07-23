AKP'nin 'ücretsiz kanser tedavisi' vaadi uydurma çıktı!

'Ücretsiz kanser tedavisi’ vaadi asılsız çıktı. SGK kriterlerine bağlı, ilaçların büyük kısmı da geri ödeme kapsamında olmadığı ve birçok ilaç için fark ödendiği ortaya çıktı.

Kanser tedavisi ücretlerinin karşılanması için kriterlere uyması gerektiği, kriterlerin de SGK bünyesindeki Geri Ödeme Komisyonu tarafından karara bağlanması gerektiği öğrenildi.

Cumhuriyet'ten Şeyma Paşayiğit'in haberine göre, bu kapsamda kanser ilaçlarının büyük bir kısmının geri ödeme kapsamına alınmaması dikkat çekti. Resmi Gazete’de yayımlanan SGK Sağlık Uygulama Tebliği’nde (SUT) değişiklik ile kanser ilaçları geri ödeme kapsamına alınsa bile SGK’nin kriterleri sağlanmadığı takdirde yine fark ödenmesi isteniyor. Değişiklik kapsamında “ücretsiz kanser tedavisi” olarak duyurulan ilaç ve cihazların, SGK geri ödeme kapsamındaki “fark ödemeleri” kriterlerinden geçemediği belirtildi. İktidarın ‘ücretsiz’ söylemine karşın doktorlar tarafından reçete edilen immünoterapi ve akıllı ilaçlar da oluşturulan algının tam tersine yurttaşların cebinden çıkmaya devam ediyor. Yaklaşık üç ay önce geri ödeme kapsamına alınan Altuzan, Xgeva, Mozopil, Opdivo ve Revlimid isimli kanser ilaçları da SGK’nin “geri ödeme şartlarına” takıldı. Kanser hastaları, kriterlere uymadığı durumlarda bu ilaçları cebinden karşılıyor. SGK ancak kemoterapiden fayda görmeyip hastalığın son aşamasına gelen hastalar için ödeme yapıyor.

HASTA YAKINLARI İMZA TOPLUYOR

Bağışıklık sistemini harekete geçiren “Pembrolizumab” maddesini içeren “Keytruda” ilacı ise uzun zamandır geri ödeme listesine alınmak için sıra bekliyor. Kanser yakınları, tümörlerin tedavisinde kullanılan ve muadili bulunmayan bu ilacın karşılanması için imza kampanyası başlattı. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’ndan izinle alınan ilacın bir yıllık masrafının ortalama 362 bin lira olduğunu belirten kanser hastası yakınları, ilacın SGK kapsamına girmesi için bekliyor. Hastalar mücadele ediyor Sağlık hizmetlerine erişim ve eşitlik konusunda dünyanın en iyisi olduklarını iddia eden hükümet, kanser hastalarını yıllardır haklarından mahrum bırakıyor. Eski Bakan Sarıeroğlu’nun kanser hastalarına verdikleri sözü tutup tedavilerdeki ücret ve fark ödemesini kaldırdıklarını söylemesine rağmen ücret ödeyen kanser hastaları, seslerini duyurmak için mücadeleye devam ediyor.