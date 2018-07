Cezaevinde ‘son’ ziyaret: 'Berberoğlu gasp edildi'

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Maltepe Cezaevi’nde İstanbul milletvekili Enis Berberoğlu , Silivri Cezaevi’nde de CHP Parti Meclisi Üyesi Eren Erdem, yazar Ahmet Altan, sivil toplum örgütü kurucusu işadamı Osman Kavala ve üniversite öğrencisi Cihan Dağdelen’i ziyaret etti.

Oya Berberoğlu'ndan eylem kararı

Çakırözer, Yargıtay’ın yeniden milletvekili seçilmesine rağmen tahliye etmeme kararını protesto etmek için ‘Mahkemeye ve ziyaretçi görüşüne çıkmama’ kararı alan Berberoğlu’nu ziyaretiyle ilgili şunları söyledi: “Berberoğlu, 405 gündür haksız hukuksuz ve adaletsiz bir biçimde özgürlüğünden, ailesinden ve sevdiklerinden mahrum. Berberoğlu’nun hapiste geçen her günü ülkemiz adına büyük bir utanç ve hukuk garabetidir. Kendisi bir gazete haberi nedeniyle önce ömür boyu, sonra 25 yıl hapis cezasına son olarak da 5 yıl hapse mahkûm edildi. Ortada suç olmadığı mahkemeler tarafından defalarca dile getirilse de ne yazık ki olmayan bir suçtan mahkûmiyet yaratıldı. Berberoğlu Maltepe zindanından bir an önce serbest bırakılarak ait olduğu TBMM’ye dönmeli. Bunu Yargıtay mı sağlar 14 aydır dosyasına bakmayan Anayasa Mahkemesi mi sağlar, bilemiyoruz. Ama artık yeter! Bir an önce bu hukuk cinayeti sona ermeli. Bizler o özgür kalana kadar Adalet Yürüyüşü’ndeki kararlılığımızla mücadele etmeye devam edeceğiz.”

‘Siyaseten tutukluyum’

Çakırözer, Silivri Cezaevi’nde de CHP PM üyesi gazeteci kökenli eski milletvekili Eren Erdem’i ziyaret etti. Erdem’in hakkında açılan davanın ilk duruşmasına aylar varken tutuklanmasının siyasi bir operasyon olduğunu kaydeden Çakırözer, Erdem’in şu sözlerini nakletti: “Duruşmama iki ay kala kaçma tehlikesi var denerek tutuklanmış olmam kabul edilemez. Ben bugüne kadar 30’dan fazla yurtdışı seyahati yaptım. Kaçsam o zaman kaçardım. Ama ihtiyaç duymadım. Çünkü suçsuzum. Siyaseten tutukluyum. Bir an önce özgürlüğüme kavuşmak istiyorum.”

‘OHAL’den kurtulamadık’

Çakırözer, iddianameleri hâlâ hazırlanmayan 9 aydır tutuklu sivil toplum örgütü kurucusu işadamı Osman Kavala ile 7 aydır tutuklu İstanbul Üniversitesi öğrencisi Cihan Dağdelen’inde bir an önce hâkim karşısına çıkarılmaları ve tahliye edilmeleri gerektiğini söyledi. Çakırözer, “İki yıl süren OHAL uygulaması resmi olarak geçen hafta kalktı. Ancak milletvekilleri, gazeteciler, hukukçular, akademisyenler öğrenciler, hak savunucuları ve aydınlarımız düşünceleri, eleştirileri, yazdıkları için cezaevinde tutulmaya devam ettiği sürece Türkiye OHAL’den kurtulmuş sayılamaz” dedi.

AYM kararı uygulansın

Yaklaşık iki yıldır cezaevinde olan yazar Ahmet Altan’ı da ziyaret eden Çakırözer, Anayasa Mahkemesi’nin Mehmet Altan, Şahin Alpay ve Turan Günay’ın tutukluluklarını kaldıran kararlarının Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak ve düşünce ve ifadeleri nedeniyle tutuklu diğer gazeteciler için de uygulanması çağrısında bulundu.

"Berberoğlu gasp edildi"

CHP’nin Cezaevlerini İnceleme Komisyonu üyeleri, Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, TBMM Adalet Komisyonu CHP grup sözcüsü Zeynel Emre ve Eskişehir milletvekili Utku Çakırözer, gazetemizin Ankara Bürosu’nu ziyaret ederek, Ankara Temsilcimiz Erdem Gül’le görüştü. Muharrem Erkek, Türkiye’deki rejimin adının ‘saray rejimi’ olduğunu belirterek “Yargıtay, temyiz mahkemesi olarak, anayasanın bağlayıcılığını ve üstünlüğünü sağlayamamıştır, anayasa hükümlerinin yargı organlarını da bağlayacağı hükmü, açıkça gasp edilmiştir” dedi. “Enis Berberoğlu tutuklu değildir, tutuklu olan Türk yargısıdır” diyen Erkek, Berberoğlu’nun karara itiraz ettiği Yargıtay 17. Ceza Dairesi’nin itirazı kabul ederek, “yargı katliamına dur diyeceği” umudunu dile getirdi. İtirazdan da sonuç çıkmaması halinde, dosyanın Anayasa Mahkemesi’ne gideceğine dikkat çeken Erkek, şunları söyledi: “Anayasayı, hukuku, adaleti açıkça çiğneyenlerle yine hukuk önünde mutlaka bir gün hesaplaşacağız. Enis Berberoğlu davası, Türkiye’nin ‘yüz başı Dreyfus davası’dır.” Anayasada geçen dönem yapılan; milletvekilliği dokunulmazlığının bir defalığına kaldırılmasına ilişkin geçici 20. maddenin, “belli bir döneme ilişkin istisnai” bir düzenleme olduğunu anımsatan Erkek, anayasaya göre yeniden milletvekili seçilen bir kişinin bir dakika bile cezaevinde tutulamayacağını hatırlattı. Erkek, “Berberoğlu, yeniden seçildiği 24 Haziran’dan bu yana anayasa ve hukuka aykırı şekilde Maltepe Cezaevi’nde siyasi bir tutsak olarak bulunmaktadır” dedi.

‘Alıkoyma suçu işleniyor’

Zeynel Emre de Berberoğlu’nun dosyasının, “devletin bütünlüğüne” yönelik suçlardan milletvekili dokunulmazlığının işlemeyeceğine ilişkin anayasanın 14 maddesi dışında olduğuna dikkat çekti. Emre, Berberoğlu’nu hiçbir mahkeme, hiçbir kurum cezaevinde tutamaz. Şu anda Berberoğlu, bütünüyle gasp edilmiştir. Türk Ceza Kanunu’na göre “alıkonulan’ kişidir. Alıkoyma suçu işleniyor” dedi.

CHP'den ikinci 'Adalet Yürüyüşü' planı