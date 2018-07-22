İYİ Parti'de Koray Aydın aday olacak mı?

İYİ Parti olağanüstü kongreye gitme kararı aldı. Olağanüstü kongre 1 ay içerisinde yapılacak.

Koray Aydın, "Cuma gününden beri yapılan toplantının içerisindeyim. 3 temel konuda masalarda 14-15 kişilik gruplar görüşlerini ifade etti. Her masa kendi seçtiklerini bülten haline getirdi. Sunucu eşliğinde hangi konundan ne kadar çok bahsedildiği yüzeysel olarak anlatıldı" dedi.

Aydın, "Eleştiriler de oldu. Seçimden yeni çıkan partinin yüzde 10 ile çıktığını ve devlete karşı, güçlü partiye karşı başarılı olduğunu beyan eden de oldu. Olağanüstü kongre açıklamalarında bulundular" diye konuştu.

ADAY OLACAK İDDİASI

Sosyal medyada birçok kullanıcı, Koray Aydın'ın kongrede aday olacağını iddia etti. Ancak Aydın'dan bu konu hakkında daha net bir açıklama yapılmadı.

Aydın, "Aday olmayı düşünen kimse yok. Cesaret edebilecek biri olduğunu düşünmüyorum." dedi.