22 Temmuz 2018 18:49

Akşener'in istifa ettiği iddiası hakkında ilk açıklama

Akşener'in istifa ettiği iddiası hakkında ilk açıklama
İYİ Parti Genel Başkan yardımcısı Ümit Özdağ Akşener’in istifa ettiği haberleri üzerine açıklama yaptı.
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Ulusal Kanal’ın haberine göre; Ümit Özdağ istifa haberlerini yalanladı ve Meral Akşener’in kapanış konuşması yapacağını söyledi.

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