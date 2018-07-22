Edinilen bilgiye göre İyi Parti 3 hafta sonra seçimli olağanüstü kurultaya gidecek.
22 Temmuz 2018 18:46
Olağanüstü Kurultay'a gitme kararı alındı!
İyi Parti'nin Afyon'daki kampından olağanüstü kurultay kararı çıktı.
Çok Okunanlar
-
Akşener'in istifa ettiği iddiası hakkında ilk açıklama
-
Olağanüstü Kurultay'a gitme kararı alındı!
-
İYİ Parti'de deprem sürüyor! Kurucu isim istifa etti
-
Meral Akşener istifa mı etti?
-
Canan Kaftancıoğlu'ndan kurultay açıklaması
-
Taze AKP'li Alpay, Erdoğan güzellemelerine hızlı başladı
-
Alpay Özalan'a jet 'Erdoğan' kapağı: Doğru demiş...
-
SP'ye saldırı düzenleyenin kim olduğu ortaya çıktı
-
Bahçeli'nin bu görüntüleri sonrası polise çağrıda bulundu
-
MİT'in tepesi için bomba iddia! Fidan yolcu mu?