22 Temmuz 2018 18:46

Olağanüstü Kurultay'a gitme kararı alındı!

Olağanüstü Kurultay'a gitme kararı alındı!
İyi Parti'nin Afyon'daki kampından olağanüstü kurultay kararı çıktı.
+ A -

Bağlantılı Haberler

Paylaş

Edinilen bilgiye göre İyi Parti 3 hafta sonra seçimli olağanüstü kurultaya gidecek.

Çok Okunanlar

Siyaset