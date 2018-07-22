İYİ Parti'de deprem sürüyor! Kurucu isim istifa etti

Habertürk'ün haberine göre; 15 Temmuz gazisi, İYİ Parti Kurucular Kurulu ve GİK üyesi Fatih Eryılmaz istifa etti. Çıkan arbede de gençlik kolları eski başkanı Osman Ertürk'ün burnunun kırıldığı öne sürüldü.

Kampta kürsüye çıkan Meral Akşener, kısa ve sert bir konuşma yaptı.

Meral Akşener istifa mı etti?

Kendisiyle birlikte yol yürüyen insanlara bedel ödemekten bıktığını ve borcunu bitiremediğini söyleyen Meral Akşener, seçimlerdeki başarısızlığı, milletvekilliği listelerindeki isabetsiz sıralamayı üzerine aldığını belirtti.

Meral Akşener, bütün bunların neticesi olarak bir daha dönmemek üzere istifa ettiğini söyledi.

İşte tam da bu anda ortalık karıştı. Genel Başkan Yardımcısı Lütfü Türkkan'ın "P.çler..." diye bağırdığı duyuldu.

O sırada bir çok partili Meral Akşener'in eline kapanarak, "İstifa etmeyin" diye gözyaşı döktü.

Salondan çıkarken yaşanan arbedede, gençlik kolları eski başkanı Osman Ertürk, Ankara eski il başkanı ve milletvekili adayı Mesut Özarslan'ın üzerine yürüdü, o sırada oluşan karambolde Osman Ertürk'ün burnu kırıldı.

Olaylar karşısında fenalaşan Meral Akşener'e doktorlar müdahale etti...

İYİ Parti başkanlık divanı bu akşam çalıştayın yapıldığı otelde toplanarak yol haritası belirleyecek.

15 TEMMUZ GAZİSİ İSTİFA ETTİ

15 Temmuz gazisi, Kurucular kurulu ve GİK üyesi Fatih Eryılmaz istifa etti. Fatih Eryılmaz yaptığı paylaşımda "İYİ partiden İstifa ediyorum. Gerekli açıklamayı daha sonra yapacağım" dedi.