Taze AKP'li Alpay, Erdoğan güzellemelerine hızlı başladı

AKP İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Sabah gazetesinden Sonat Bahar'a konuştu. Özalan, "Sayın Recep Tayyip Erdoğan 2002'de ülkemizin başında olsaydı, biz Dünya Kupasında final oynardık." ifadelerini kullandı.

Alpay Özalan'a jet 'Erdoğan' kapağı: Doğru demiş...

Özalan'ın röportajının bir kısmı şu şekilde:

"1993 yılında Akdeniz Oyunları şampiyonu olan ve benim de içinde bulunduğum gençler, 2002 yılında Dünya Kupasında üçüncü oldu. Bu hevesi ve sabrı kuracağımız bir ruha ihtiyaç var. Önce bunu aşılamam lazım. En ufak kötü sonuçta demoralize oluyoruz. Bir büyük başarıda da mücadeleyi bırakmamamız gerektiğini çabuk unutuyoruz. Sabır göstermemiz gerekiyor, başarı bir varış noktası değil yolculuğun ta kendisidir.

"ERDOĞAN OLSA FİNAL OYNARDIK"

Ben mecliste spor camiasının sesiyim. Dünya Kupası atmosferini yaşayan biri olarak bugün orada olmamamız çok üzüntü verici. Biz dünya üçüncüsü olarak çıtayı çok yükselttik. Ama buna rağmen eğer 2002'deki şampiyonada ülkemizin başında Sayın Recep Tayyip Erdoğan olsaydı, biz final oynardık."