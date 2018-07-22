Bahçeli'nin bu görüntüleri sonrası polise çağrıda bulundu

Yeniçağ gazetesi yazarı Orhan Uğurluoğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin geçen günlerde yayımlanan klasik aracını sürme görüntülerini değerlendirdi. Uğurluoğlu, Bahçeli'nin hem emniyet kemeri takmadığını hem de trafik ihlali yaptığını yazdı. Bahçeli'nin plakasını veren Uğurluoğlu, polise Bahçeli'ye ceza verme çağrısında bulundu.

İşte Uğurluoğlu'nun yazısının o bölümü:

"MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, kendi kullandığı klasik otomobiliyle Başkent caddelerinde turladığı anların görüntüleri, MHP'nin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

4 şeritli yolda en soldan 2. yani en sağdan 3. şeridi işgal ediyor, sağından 2, solundan 1 araç aynı anda geçiş yapıyor ki demek yavaş sürüyor.

Bu durumda en sağ şeritten sürmesi lazım ki, 1. trafik ihlalidir.

2. ihlal ise emniyet kemerini bağlamamasıdır.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü sosyal medya hesaplarında gösteri yapan trafik magandalarını plakalarından nasıl tespit edip ceza uyguluyorlarsa Devlet Bahçeli'ye bu 2 trafik ihlalinden ceza uygulanması gerekir.

1970 model Ford Taunus model aracın plakasını vererek trafik polislerine yardımcı olayım: 06 TCD 07"