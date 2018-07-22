MİT'in tepesi için bomba iddia! Fidan yolcu mu?

Yurt gazetesi yazarı Adnan Bulut, MİT Başkanı Hakan Fidan'ın görevden alınacağını yazdı. Bulut, Fidan'ın yerine getirilecek kişi için isim vermeden Gürsel Dönmez'i işaret etti.

Bulut, köşesinde şunları yazdı:

"Hakan Fidan yeni dönemde ne yapacak? Benim Ankaralı ‘tombul kuş’ dün yine kondu pencereme. Adı ve yapısı değişen MİT’te Hakan Fidan dönemi kapanıyor gibi gözüküyor. Erdoğan, şimdiye dek hep arkasında durduğu Hakan Fidan’ı nerede değerlendirecek veya değerlendirecek mi belli değil şimdilik. Belki de bellidir de biz bilmiyoruz. Ama MİT Başkanlığı’na kimin geleceği hemen hemen belli olmuş. Başbakanlık’ta Başdanışmanlık ve Dış İlişkiler Başkanlığı görevlerinde bulunmuş bir isim bu. Yeni Şafak Gazetesi’nde dış politika yazıları yazan, daha önce kıl payı milletvekili seçilemeyen bir ismi ben buradan tarif etmiş oldum. İşin meraklıları kısa bir araştırmayla bu isme ulaşır. İzleyelim, görelim."

GÜRSEL DÖNMEZ'İ İŞARET ETTİ

Bulut'un işaret ettiği isim ise Gürsel Dönmez. Başbakanlık Başmüşavirliği de yapan Dönmez, 7 Haziran 2015 seçiminde AKP Bursa listesi 11. sırasındaydı. AK Parti o seçimde 10 milletvekili çıkarınca sınırda kaldı ve Başbakanlık’taki görevine Başmüşavir olarak döndü.

Dönmez'in özgeçmişinde şunlar yazıyor:

" 01.07.1964 Kırcaali doğumlu. Ailesi, 1969 yılında Bulgaristan'dan Türkiye’ye iltica edip Bursa’ya yerleşti. Sakarya Arifiye Öğretmen Lisesi ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu. 1987'de Viyana'ya gitti. Viyana Ekonomi Üniversitesi'nde yüksek lisans ve doktora yaptı. 1993-1998 arası Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde Genel Sosyoloji Araştırma Görevlisi olarak çalıştı. 28 Şubat sürecinde istifa etti. Viyana’da öğretmen ve öğretim üyesi olarak görev yaptı. Bir süre özel sektörde yönetici ve MÜSİAD Avusturya Genel Sekreteri olarak çalıştı. Çok iyi derecede Almanca ve iyi derecede İngilizce bilir. Eşi, tezhip sanatçısı ve Türk Sanatları doktorası yapıyor. Yeni Şafak gazetesinin kuruluş döneminde dış politika konularında köşe yazıları yazdı. 2001-2009 arasında Euro Agenda - Avrupa Günlüğü dergisinin yayıncılığını ve editörlük görevini yürüttü. Hayatının 22 yılı Viyana’da geçti. Yurtdışındaki son görev olarak Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) Avusturya Başkanlığı yaptıktan sonra Türkiye’ye döndü. 2009'dan sonra Başbakanlık bürokratı olarak, Balkanlar ve Yurtdışı Türkler konularında üst düzey diplomatik görevler yürüttü. 2015 Nisan ayında, AKP Bursa milletvekili adayı oldu."