1 yıllık profesörün rektör olarak atanması Meclis gündeminde

VELİ TOPRAK - SÖZCÜ/ CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, bir hafta içinde rektör atanmada ‘profesör’ olma şartı konusunda geri adım atıldığını hatırlatarak, “Nuri Aydın’ın atanmasında Hazine ve Maliye Bakanının arkadaşı olmasının etkisi var mıdır?” diye sordu.

Tanrıkulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın cevaplaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na verdiği soru önergesinde, Rektör Nuri Aydın'ın atanmasını gündeme getirdi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişin ardından ilk önce ‘Rektör olmak için profesör olma şartı aranmayacak' denildiğini hatırlatan Tanrıkulu, yaklaşık bir hafta sonra ise bu açıklamadan vazgeçilerek ‘üç yıllık profesörlük şartı' getirildiğine dikkat çekti.

1 HAFTA SONRA DEĞİŞTİ

Tanrıkulu, önergesinde şu bilgiye yer verdi: “Geri adım atılan bu düzenlemeden önce, bir yıllık Prof. Nuri Aydın İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü’ne atanmış, atama koşulları değişmiş ancak Hazine ve Maliye Bakanının arkadaşı olduğu iddia edilen Aydın, rektör olmuştur. 16 Temmuz'da ise 9 Temmuz’da yayımlanan 703 sayılı KHK ile kaldırılan ‘rektörlerin profesör unvanına sahip olma şartı' yeniden getirilmiş. Rektörlerin en az üç yıl profesörlük yapanlar arasından Cumhurbaşkanı tarafından atanması hükmü gelmiş, ancak, bu arada 2017 yılında profesör olan Nuri Aydın, bir yıllık profesörlük ile İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü koltuğunun sahibi olmuştur.” CHP'li vekil, önergesinde şu sorulara cevap istedi:

NE ZAMAN PROF OLDU, ATANMA GEREKÇESİ NEDİR?

* 2017 yılında Profesör olan Nuri Aydın’ın bir yıllık profesörlük ile İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğüne atanmasının gerekçesi nedir?

* Prof. Nuri Aydın ne zaman Profesör unvanı almıştır?

* Prof. Nuri Aydın’ın Hazine ve Maliye Bakanı ile herhangi bir yakın ilişkisi olduğu iddiası doğru mudur?

* İlk KHK düzenlemesinde hiç bir gerekçe gösterilmeden bu tür bir değişikliğe neden ihtiyaç duyulmuştur?

* Prof. Nuri Aydın’ın başvurusu nasıl alınmıştır?

* Yaklaşık bir hafta sonra yapılan düzenlemeyle yeniden ele alınan KHK ile getirilen yükümlülükte tekrar eski değerlendirme ihtiyacına dönülmesi nasıl gerçekleşmiştir?

* Prof. Nuri Aydın’ın bir yıllık profesörlük ile İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğüne atanmasında Hazine ve Maliye Bakanının yakın arkadaşı oluşunun etkisi olduğu iddiası doğru mudur?

* Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemine geçişin ardından “Rektör olmak için profesör olma” şartının kaldırılmasının ardından tekrar 3 yıllık profesör olma zorunluluğunun getirilmesinin gerekçesi nedir? İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğüne ataması yapılan Nuri Aydın'ın ataması hangi uygulamaya göre yapılmıştır?