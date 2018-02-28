Eren Erdem Akit TV'nin peşini bırakmıyor

"Her gün kin ve nefret kusmayı meslek haline getiren başta Akit olmak üzere bu anlayış hak ettiği cezayı bulacaktır" diyen Eren Erdem, bugün Akit TV hakkında bir suç duyurusunda daha bulundu.

CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem; “dün Akit TV'de “Gün Başlıyor” programında yaşanan skandaldan sonra bu yeni bir skandal daha ortaya çıktı. “Saklı Tarih” adlı programda alenen Atatürk’e hakaret edildi.

Akit TV'den bu kez de Atatürk için skandal sözler!

Hükümet yetkililerine ve özellikle Cumhurbaşkanına en ufak bir eleştiride bile harekete geçen RTÜK , Devletimizin kurucusu, Milletimizin en büyük ortak değeri olan Mustafa Kemal Atatürk’e alenen hakaret edilen bir programı görmezden gelmektedir. Bu kabul edilemez. Bu rezaletin peşini bırakmayacağız dedi.

AKİT BU CESARATİ KİMDEN VE NERDEN ALIYOR

Yayın ilkelerini Atatürk ve Cumhuriyet değerlerine hakaret üzerine kuran Akit bu cesareti kimden ve nerden alıyor. Yaptığı bu hararet bir gaf değil, bilinçli bir şekilde işlenmiş bir suçtur. Atatürk milletimizin sinesinde değerini bulmuş ebediyen de öyle kalacaktır. Her lider kendi yaptıkları ile kendi koşullarında değerlendirilir. Tarih bunun için vardır. Bir başka devlet büyüğünü övmek için Atatürk’ü yermek, bu vatanı, bölmek bu milletin içine fitne sokmaktır.

KONUNUN TAKİPÇİSİYİZ

Dün yayınlanan programla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Halkımızın desteği ile ilgili şahıs İstifa etmek zorunda kaldı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının duyarlılığı hepimizin özlediği bir durumdur. Umuyoruz ki adalet yerini bulacaktır. Her gün kin ve nefret kusmayı meslek haline getiren başta Akit olmak üzere bu anlayış hak ettiği cezayı bulacaktır. Adalet yerini buluncaya kadar bizlerde konun takipçisi olacağız.

RTÜK’e ŞİKAYET, SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSU

Akit TV ve programı, 622037 başvuru numarası ile RTÜK’e şikayet ettiğini ve aynı zamanda, Cumhuriyet savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu ifade eden Erden Erdem, bu skandalların önü alınmazsa , çok büyük olaylara sebebiyet vereceği açıktır. Toplumu ayrıştıran bu kin ve nefret odakları gazeteciliği , tetikçilik olarak kullanmaktadır. Bu anlayışı şiddetle kınıyorum ifadelerini kullandı.