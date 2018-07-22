22 Temmuz 2018 09:29

Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'na 'koltuk' yanıtı

Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'na 'koltuk' yanıtı
CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan, Kılıçdaroğlu'nun 'birileri koltuk derdinde' çıkışına tepki gösterdi.
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'birileri koltuk derdinde' çıkışına tepki gösteren CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan, "9 seçim kaybedip bugün değişim talep edenlere 'koltuk sevdalıları' diye çıkış yapanları, 9 seçimin ardından halen oturdukları koltukta birkaç saniye düşünmeye davet ediyorum" dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, olağanüstü kurultay süreciyle ilgili yaptığı "İnsanlar geçim derdinde. Birileri koltuk derdinde, olacak şey değil" açıklamasına CHP'li muhaliflerden tepki geldi.

CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan, sosyal medya hesabı üzerinden verdiği yanıtta, "Korku dağları sarmış… Hak hukuk adalet diyeceksin… Tüzüğün verdiği imkanı kullanarak kurultay iradesini ortaya koyan delegeye baskı yapıp, hatta tehdit edeceksin… İşte tam da bu nedenlerle değişim diyoruz" ifadelerini kullandı.

Özcan, "9 seçim kaybedip bugün değişim talep edenlere 'koltuk sevdalıları' diye çıkış yapanları, 9 seçimin ardından halen oturdukları koltukta birkaç saniye düşünmeye davet ediyorum" dedi.

 

 

 

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