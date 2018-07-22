Veli Ağbaba'dan Atatürk'e hakaret sorusu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Atatürk’e hakaret söylemlerinin her geçen gün arttığını ve cezasızlığın bu tür olayları teşvik ettiğini belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’e saldırıların önüne geçilmediğini kaydeden Ağbaba, “Bir gün elinde satırla Atatürk anıtına saldırılıyor, bir gün televizyon ekranlarında sarıklı meczuplar tarafından ağza alınmayacak laflar sıralanıyor. Son olarak Safiye İnci isimli kadının Anıtkabir'in önünde Atatürk'e hakaret ettiği videoyu İnternette paylaşması kamuoyunda büyük tepki topladı.Ne yazık ki Atatürk’e hakaret edenler ile ilgili Cumhuriyet Savcıları kendiliğinden harekete geçmemekte, kamuoyunun tepkisi, sosyal medyada başlatılan kampanyalarla kişiler hakkında işlem başlatılmaktadır.Bu durum Atatürk heykellerine saldırıların, Atatürk’ün şahsına, annesine, manevi kızına hakaret edenleri cesaretlendirmektedir. Ülkenin kurucusu Atatürk’e saldırılara sessiz kalanların, konu Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunda anında işlem yapmaları ise düşündürücüdür ” dedi.

Ağbaba, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yazılı olarak cevaplandırılması istemiyle bir de soru önergesi verdi. Ağbaba önergesinde Bakan Soylu’ya; “2002-2018 yıları arasında Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle kaç kişi hakkında yasal işlem başlatılmıştır? Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle kaç kişi gözaltına alınmıştır? Bu kişilerden kaçı tutuklanmıştır? Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle kaç kişi halen cezaevlerindedir? Atatürk anıtlarına saldıran kaç kişi hakkında yasal işlem yapılmıştır? Bu kişilerden kaçı tutuklanmıştır? Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle bugüne kadar kaç kişi hakkında yasal işlem başlatılmıştır? Bu kişilerin yaş dağılımı nasıldır? Hakaret suçlamalarının basın-yayın, sosyal medya dağılımları nasıldır? Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle kaç kişi tutuklanmıştır? Bu kişilerden kaçı halen cezaevindedir?Bu kişilerin yaş dağılımı nedir?”sorularını yöneltti.