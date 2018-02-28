CHP'den ittifak toplantıları iddialarına açıklama

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, CHP’nin gizli ittifak görüşmesi yaptığına dair haberleri yalanladı. Yazılı bir açıklama yapan Bekaroğlu, açıklamasında, “Kamuoyuna açık, duyurusunun çeşitli yerlerde ve sosyal medyada yapıldığı, yaklaşık 500 kişinin katıldığı ve izlediği bir panelin gizli bir ittifak toplantısı olduğu imaları, açıktır ki iyi niyetle açıklanamaz. CHP herhangi bir parti ile gizli ittifak görüşmeleri yapmamıştır” ifadelerini kullandı.

CHP'li Mehmet Bekaroğlu'nun yaptığı açıklamanın tamamı şöyle:



"Bugün (28.2.2018 Çarşamba) birçok gazete ve internet sitesinde Cumhuriyet Halk Partisi ile diğer muhalefet partileri arasında gizli ittifak toplantıları yapıldığı iddiaları yer almaktadır. Bu iddialar, Parti Meclisi üyemiz Sayın Prof. Dr. Zeki Kılıçaslan’ın CNN Türk’te Ahmet Hakan’ın programında sarfettiği “Dün bir toplantı yapıldı. Sizin haberiniz olmadı. CHP’li Mehmet Bekaroğlu, HDP’li Ayhan Bilgen, İyi Parti, Saadet Partisi… Hepsinin olduğu toplantı.” cümlesi ile temellendirilmeye çalışılmıştır.

PM üyemiz Sayın Kılıçaslan’ın bahsettiği toplantı ne kamuoyundan saklı bir biçimde ne de partiler arasında “gizli bir ittifak toplantısı” olarak gerçekleştirilmiştir. Söz konusu panel, Hak ve Adalet Platformu tarafından organize edilmiştir. Platform sözcüsü Prof. Dr. Cihangir İslam’ın moderatörlüğünü yaptığı panele, CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, HDP Kars Milletvekili Ayhan Bilgen, Eski ANAP Genel Başkanı Nesrin Nas, İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ayfer Yılmaz, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydın da konuşmacı olarak katılmışlardır. 25 Şubat 2018 Pazar günü saat 15.00’de İstanbul Beyoğlu’nda Taksim Hill Otel’de gerçekleştirilen “Türkiye Geleceğini Arıyor” başlıklı panelin amacı demokratik ve adil bir Türkiye arayışıydı.

Kamuoyuna açık, duyurusunun çeşitli yerlerde ve sosyal medyada yapıldığı, yaklaşık 500 kişinin katıldığı ve izlediği bir panelin gizli bir ittifak toplantısı olduğu imaları, açıktır ki iyi niyetle açıklanamaz. CHP herhangi bir parti ile gizli ittifak görüşmeleri yapmamıştır. Bu haberler kasıtlı çarpıtmalardan başka bir şey değildir. Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımla. 28.2.2018

Mehmet Bekaroğlu

İstanbul Milletvekili