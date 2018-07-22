Hürriyet Gazetesi yazarı Fatih Çekirge'nin köşe yazısının CHP'de yaşanan kurultay tartışmasıyla ilgili bölümü şöyle:



KILIÇDAROĞLU imza toplayanlar için ağır konuştu:

“Birileri koltuk derdinde.”

Peki şimdi imza toplayan o delegeler acaba bu söz üzerine ne düşünecek?

Yani “koltuk derdindeki” delegeler.

Ahmet Hakan: 'O sözler parti yönetimindeki perişanlığı yansıtmıyor mu?'

İşte hep böyle oluyor.

Dün açık açık yazdım. Kurultaylar tarihine bakın.

Hepsinde aynı söz ve gerekçe vardır:

“Değişim ve yenilenme.”

Kurultaylarda “değişim” dendikçe, “yenilenme” sloganları patladıkça...

CHP sanki daha hızlı eskimiştir.

CHP’de “gençleşme” kurultayları yapılırken, Ecevit, onca yaşına rağmen DSP’yi iktidar yapmıştır.

Sokakta kaybedip salonda kazanan genel başkanlar zinciri, birbirine eklenmiştir...

Doğrusu merak ediyordum:

“Kılıçdaroğlu acaba ne yapacak?”

Ve dün sözünü söyledi:

“Birileri koltuk derdinde.”

İşte bu söz, kırıp dökmeye yeter.

CHP’nin çok övündüğü “parti içi demokrasiyi” tam ortasından vurur.

Acaba o genel merkez kendisine bir sorsa...

Partide her şey iyiyse, bu imzaları kim ve niye topluyor?

Kendisi aday olmadığı için başka birini cumhurbaşkanı adayı yapan lider...

Bu sonuçlara göre “Adayımız, partimizden çok yüksek oy aldı, acaba niye” diye sormaz mı?

Bir genel başkan bundan kendisi için bir sonuç çıkarmaz mı?

Eğer bir genel merkez, kaybettiği bir seçim için “Biz nerede yanlış yaptık” diye sormuyorsa...

Bilin ki yanlışın merkezi oradadır.

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