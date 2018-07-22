'O sözler parti yönetimindeki perişanlığı yansıtmıyor mu?'

Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan'ın yazısının CHP'de yaşanan kurultay ve imza tartışmasıyla ilgili bölümü şöyle:

KEMAL Kılıçdaroğlu’na gazeteciler dün şu soruyu sordular:

“Partinizde kurultay için imza toplanıyor. Ne diyorsunuz?”.

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Kılıçdaroğlu, bu soruyu şöyle cevapladı:

“Ekonomi perişan vaziyette... İnsanlar geçim derdinde...”

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Yemin ederim Kemal Kılıçdaroğlu’nun cevabını işitir işitmez...

Aklıma bu karikatür geldi.

KEMAL BEY’İN EKİBİNİN PERİŞANLIĞINA GEL

ÖNCE dediler ki:

“130 imza bile toplayamazlar”.

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Sonra dediler ki:

“430 imza anca toplayabildiler, daha fazlasını toplayamazlar”.

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En sonunda dediler ki:

“Topladık dedikleri imzaları getirsinler, hemen kurultaya gidelim”.

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Bütün bu cümlelerin sadece ve sadece bir hafta içinde söylenmesi, parti yönetimindeki perişanlığı yansıtmıyor mu?

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