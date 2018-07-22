'O sözler parti yönetimindeki perişanlığı yansıtmıyor mu?'

Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan'ın yazısının CHP'de yaşanan kurultay ve imza tartışmasıyla ilgili bölümü şöyle:
KEMAL Kılıçdaroğlu’na gazeteciler dün şu soruyu sordular:
“Partinizde kurultay için imza toplanıyor. Ne diyorsunuz?”.
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Kılıçdaroğlu, bu soruyu şöyle cevapladı:
“Ekonomi perişan vaziyette... İnsanlar geçim derdinde...”
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Yemin ederim Kemal Kılıçdaroğlu’nun cevabını işitir işitmez...
Aklıma bu karikatür geldi.
KEMAL BEY’İN EKİBİNİN PERİŞANLIĞINA GEL
ÖNCE dediler ki:
“130 imza bile toplayamazlar”.
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Sonra dediler ki:
“430 imza anca toplayabildiler, daha fazlasını toplayamazlar”.
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En sonunda dediler ki:
“Topladık dedikleri imzaları getirsinler, hemen kurultaya gidelim”.
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Bütün bu cümlelerin sadece ve sadece bir hafta içinde söylenmesi, parti yönetimindeki perişanlığı yansıtmıyor mu?
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