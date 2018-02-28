İyi Parti'li Çıray MHP'ye verilecek vekil sayısını açıkladı

İyi Parti sözcüsü Aytun Çıray, partisinin Genel İdare Kurulu toplantısı sonrası Meclis’te basın toplantısı düzenledi.

Çıray, AKP-MHP’nin Meclis’e sunduğu ittifak düzenlemesinin seçim güvenliği ihlallerini yasal bir kılıfla kalıcı kılan bir içerik taşıdığını söyledi.

"MHP'NİN YÜZDE 3 OYUNA 43 MİLLETVEKİLİ VERECEKLER"

AKP-MHP ittifakına ilişkin iddiaları da dile getiren Çıray şöyle devam etti:

“Bu yasa ile saray koalisyonunun küçük ortağına yüzde 3 oyla 43 milletvekili verilecek, buna mukabil sayın Erdoğan’a da ömür boyu iktidarı garanti edilmesi amaçlanmıştır. Seçim ittifakına ilişkin kanun teklifinin yegane amacı budur. Saray koalisyonunun küçük ortağı kendini kurtarabilmek adına, Türk milletinin demokratik haklarını ve temiz seçimleri savunmak yerine, tek adam devletini kalıcı kılmaya yönelik bu kanun tasarısının peşine düşmüştür. Ancak saray koalisyonunu seçim ittifakı bile kurtaramayacaktır.”

İttifak kanununun tarihe “korkakların kanunu” olarak geçeceğini iddia eden Çıray, “Osmanlı tokadından söz edip bir türlü atamayanlar, önümüzdeki ilk seçimlerde Türk milletinin tokadını en okkalı şekliyle yiyecektir” dedi.

"ANLAYIŞIMIZ KENDİ ADAYIMIZLA YOLA ÇIKMAKTIR"

Çıray’a CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun İyi Parti ile "ilkeler birlikteliği" üzerinden yan yana durulabileceği yönündeki sözleri soruldu. Çıray şunları söyledi:

“İyi Parti cumhurbaşkanı adayını açıklamıştır. Sayın Meral Akşener de cumhurbaşkanı adayları içinde en iddialı olandır. İyi Parti’nin misyonu, Türkiye’nin tekrar mutlak kuvvetler ayrılığına dayalı parlamenter sistemi çağın şartlarına uygulayarak inşa etmektir. Bu bizim temel görüşümüz ve prensibimizdir. Bu çerçevede düşünen her siyasi partiyle; Saadet Partisi, Demokrat Parti ve diğer partilerle bu bağlamda bir görüş birliğimiz olur. Ortak bir demokrasi mücadelesi verilir. Ama seçime girme konusundaki anlayışımız kendi adayımızla yola çıkmaktır.”