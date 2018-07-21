CHP Genel Merkezinden delege anketi

CHP'de Kurultay tartışmaları sürerken, yaşanan bir olay dikkat çekti. CHP Genel Merkezinin, delegeleri arayarak anket yaptırdığı ortaya çıktı.

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’ye yakın isimler tarafından olağanüstü kurultay için başlatılan imza toplama çalışması devam ediyor.

Toplam delege sayısının 1245 olduğu CHP'de, partiyi kurultaya götürmek için, delegelerin yarısının bir fazlasının (623) imzası gerekiyor.

CHP'li Tüzün'den imzalarla ilgili yeni açıklama

CHP'de Kurultay tartışmaları sürerken, yaşanan bir olay dikkat çekti.

CHP Genel Merkezinin, delegeleri arayarak anket yaptırdığı ortaya çıktı.

Tek tek aranan delegelere birtakım sorular yöneltildiği belirtilirken, delegelerin güvenliği için, yapılan görüşmenin ses kaydının da alındığı ifade edildi.

Öte yandan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugün yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin gündemine bir bakmamız lazım. İnsanlar hapishanelerde tutuluyor. Yargı eliyle yargısız infazlar yapılıyor. Ekonomi perişan vaziyette. İnsanlar geçim derdinde. Birileri koltuk derdinde, olacak şey değil" ifadelerini kullanmıştı.