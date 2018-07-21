Eski bakanın bir kardeşi daha kritik makama atandı

Sayan'nın bakanlığı döneminde bir diğer kardeşi olan Nazmiye Sümeyye Sayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi üyesi olarak görev yapıyordu. Bir başka kardeş Ayşe Hilal Sayan Koytek ise Aile Bakanlığında Müsteşar yardımcılığı görevinde bulunmuş, daha sonra istifa etmişti. Ayşe Sayan bir süre önce Kuveyt'e Büyükelçi olarak atanmıştı.

Yeni hükümet sistemi sonrası Müsteşarlıkların kaldırılmasının ardından, Bakan yardımcıları da atandı. Bazı bakanlıklarda 4 bakan yardımcısı birden oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, kısa süre öncesine kadar Aile ve Sosyal Politikalar bakanı olan Fatma Betül Sayan’ın kardeşi Ömer Fatih Sayan getirildi.

Adalet Bakan yardımcıları ise AKP eski Sivas Milletvekili Hilmi Bilgin ile AKP İstanbul eski Milletvekili Yıldız Seferinoğlu oldu. Dünya ve olimpiyat şampiyonu güreşçi ve AKP eski Sivas Milletvekili Hamza Yerlikaya da Gençlik Spor Bakan yardımcılığı görevine getirildi. Bir başka Sivaslı ve AKP eski Milletvekili Selim Dursun da Ulaştırma Altyapı Bakan yardımcısı oldu. 5 Bakanlığa atanan bakan yardımcıları şöyle:

Adalet: Cengiz Öner, Hilmi Bilgin, Selahaddin Menteş, Yıldız Seferinoğlu

Gençlik ve Spor: Hamza Yerlikaya, Sinan Aksu

Kültür ve Turizm: Ahmet Haluk Dursun, Nadir Alpaslan, Ömer Arısoy

Sağlık: Muhammet Güven

Ulaştırma ve Altyapı: Enver İskurt, Ömer Fatih Sayan , Selim Dursun

Sayan kardeşlerin önlenemez yükselişi

BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan 'ın Bakan yardımcısı olması, Sayan ailesini de yeniden gündeme getirdi. Sayan'ın kardeşi Fatma Betül Sayan Kaya son kabinede Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı olarak görev yapmıştı. Kız kardeşi Ayşe Sayan da bir süre önce Kuveyt’e Büyükelçi olarak atandı. Sayan’ın bir diğer kardeşi olan Nazmiye Sümeyye Sayan ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi üyesi olarak görev yapıyor. Ayşe Hilal Sayan Koytek ise Aile Bakanlığında Müsteşar yardımcılığı görevinde bulunmuş, daha sonra istifa etmişti.