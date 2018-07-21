Mehmet Tüm'den kurultay çağrısı

24 Haziran seçimlerinin ardından toplumun ve parti tabanının ülke geleceğine ilişkin kaygılarının arttığına ve parti yönetimine karşı ciddi bir güven sorunu yaşadığına değinen CHP’li Tüm, parti yönetiminde ve işleyişinde değişimin bir zorunluluk haline geldiğini ifade etti.

CHP’li Mehmet Tüm, partisinin kurultay delegelerine şu mesajı iletti:

“Değerli Kurultay Delegem,

24 Haziran seçimleriyle birlikte sivil vesayet, rejim değişikliğini gerçekleştirmiş ve ülkemiz karanlık bir sürece girmiştir. Demokrasi, insan hakları ve özgürlüğe dair kazanımlarımız, ne yazık ki, tek bir kişinin iktidarı uğruna elimizden birer birer alınmak istenmektedir. 24 Haziran seçimlerinin ardından umutsuzluğa kapılan örgütümüz, parti yönetiminin seçim sonrası umursamaz, geçiştirici ve özeleştiriden uzak tavırları sonrası iyice karamsarlığa kapılmıştır. Halkımızın ve toplumsal muhalefetin partimize olan inancı da bu süreçte sorgulanır hale gelmiştir. Son seçimle birlikte parti tabanımız, 9 seçimin ardından her seferinde ekranlara çıkarak karşı tarafı ‘suçlayan’, ‘asıl kazananın kendi olduğunu savunan’ ve seçimi kazanmak adına hiçbir yapıcı adım atmayan parti yönetimine olan güvenini tümden kaybetmiştir.

Öte yandan Genel Merkezin, partimizin anayasası olan tüzüğümüzü ve delegelerimizin iradesini yok sayarak beşinci günün sonunda ‘imzaları getirin, kurultaya gidelim’ gibi cümleler sarf etmesi, yine hepimizi derinden üzmüştür. Tüm bunlarla birlikte, talep eden partililerimize ‘Türkiye’nin başka sorunları var, bunlar koltuk derdinde’ sözleriyle Türkiye’nin bu duruma gelmesinde üst kadrolarının hiçbir sorumluluğu yokmuş gibi hareket etmesi de aynı derecede üzücüdür. Seçim sonuçlarının ardından başarısızlığın üzeri ‘değişim isteyenler’ suçlanarak örtülmeye çalışılmaktadır. Partimiz yöneticilerinin Türkiye’nin içinde bulunduğu durumdan rahatsızlıkları varsa ve bu durumun değişmesi isteniyorsa, yapacakları en iyi şey, ‘koltuklarını düşünmeksizin’ partideki değişim ve umut rüzgarının önünü açmak olacaktır.

Cumhuriyet Halk Partisi, Atatürk Türkiyesi’nin son kalesi, ülkemizin ise son umududur! Tüm bu karamsarlık ve umutsuzluk karşısında, bir an önce kuruluş felsefemizde yer alan değişimci ve yenilikçi özümüze dönmeli; başarısızlığı değil, umudu sahiplenmemiz gerekmektedir. Halkımız ve örgütümüzden aldığımız güçle, umut ve değişim için delegelerimizle birlikte olağanüstü kurultay sürecini başlatmış bulunuyoruz. Amacımız sadece parti yönetimini değiştirmek değil, tüzükten başlayarak tepeden tabana partimizin tüm organlarını demokratikleştirmek ve iktidarın en güçlü alternatifi olarak halkımıza sunabilmektir. Siz de bir imza vererek değişim ve umuda destek olabilirsiniz. Tek bir kişinin değil, tüm örgütün sözünün esas alındığı, parti politikalarına ilişkin kararların tabandan tavana alındığı ve güçlü örgütlenme yapısıyla iktidarı hayatın her alanında zorlayan bir parti için başta Balıkesir delegelerimiz olmak üzere, tüm delegelerimizden bir imza vermesini istiyoruz. 24 Haziran’da yüzde 30’u aşan gerçeği %50’lere çıkarmak, CHP’yi iktidara Türkiye’yi ise demokrasiye ulaştırmak sizin elinizde.

Bu duygu ve düşüncelerle, sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum.”